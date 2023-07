बड़े भाई का जन्मदिन मनाकर लौट रहे छोटे भाई की हादसे में मौत, मृतक के दोस्त की हालत भी गंभीर, तीन जख्मी

Ara-Sahar Road Accident आरा-सहार पथ पर बनौली मोड़ के समीप गुरुवार की दोपहर दो बाइक के बीच सीधी टक्कर हो गई जिसमें एक बाइक पर सवार किशोर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक 17 वर्षीय आदित्य कुमार चौरी थाना क्षेत्र के निवासी प्रहलाद सिंह का पुत्र था।

बड़े भाई का जन्मदिन मनाकर लौट रहे छोटे भाई की हादसे में मौत, मृतक के दोस्त की हालत भी गंभीर

Your browser does not support the audio element.

आरा/अगिआंव, जागरण संवाददाता। भोजपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आरा-सहार पथ पर बनौली मोड़ के समीप गुरुवार की दोपहर दो बाइक के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक पर सवार किशोर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके अलावा, दोनों बाइक पर सवार तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। एक घायल युवक को किया गया पटना रेफर दुर्घटना के बाद इलाज के लिए घायलों को सदर अस्पताल, आरा ले जाया गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद एक की हालत को चिंताजनक देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। जबकि, दूसरी बाइक पर सवार दो लोगों का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। दसवीं कक्षा का छात्र था मृतक मृतक 17 वर्षीय आदित्य कुमार उर्फ गोलू चौरी थाना क्षेत्र के डिलिया गांव निवासी प्रहलाद सिंह का पुत्र था। युवक दसवीं कक्षा का छात्र था। उसके पिता सीएसपी चलाते हैं। शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल, आरा में कराया गया। दुर्घटना का कारण अनियंत्रित परिचालन बताया जा रहा है। हादसे में सभी युवकों को चोटें काफी आई हैं। जन्मदिन मनाने के लिए आरा आया था मृतक युवक मृतक के भाई प्रेम राज ने बताया कि वे आरा में ही किराए का मकान लेकर पढ़ाई करता है। बुधवार को उसका जन्मदिन था। जन्मदिन मनाने के लिए ही उसका छोटा भाई आदित्य राज उर्फ गोलू बाइक से बुधवार को आरा आया था। आदित्य जन्मदिन मनाने के बाद गुरुवार की दोपहर आरा में रह रहे गांव के ही दीपक कुमार के साथ बाइक से वापस अपने गांव लौट रहा था। तभी दूसरी बाइक पर सवार शिवेश कुमार नारायणपुर बाजार से टीवी बनवा कर लौट रहा था। उसी दौरान दोनों बाइक की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार आदित्य राज उर्फ गोलू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि, उसी की बाइक पर बैठा दोस्त दीपक कुमार व दूसरे बाइक पर सवार विभूति राम एवं शिवेश कुमार जख्मी हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद दीपक कुमार की हालत को चिंताजनक देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया।

Edited By: Aysha Sheikh