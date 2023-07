Bhojpur: प्रसव के बाद महिला की मौत, परिवार ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा किया हंगामा

Bhojpur News परिवार का आरोप है कि जांच में शरीर में खून की कमी पाई गई इसके बावजूद चिकित्सक ने महिला को रेफर नहीं किया और अस्पताल में ही रखा। जब उसकी हालत बेहद खराब हो गई तो उसे आनन-फानन में सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद मृतका के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

परिवार ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता,आरा: भोजपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में सोमवार की देर शाम प्रसव के बाद एक प्रसूता महिला की मौत हो गई। इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप इस दौरान स्वजनों ने लापरवाही का आरोप लगा हो-हंगामा भी किया। मृतका 26 वर्षीय उमरावती देवी चांदी थाना क्षेत्र के रूप चकिया गांव निवासी मुकेश यादव की पत्नी थी। स्वजनों ने निजी अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, जिस कारण महिला की मौत हुई। इधर, मृतका के मामा पंकज कुमार ने बताया कि उमरावती देवी गर्भवती होने के कारण कुछ महीनों से अपने मायके नारायणपुर थाना क्षेत्र के धोबड़ी गांव रह रही थी। रविवार की शाम वह नारायणपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव अपने मामा विकास कुमार के घर गई थी। इस बीच देर शाम पेट में दर्द होने लगी। हालत खराब होने पर भी नहीं किया रेफर स्वजनों द्वारा नारायणपुर गांव स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान चिकित्सक द्वारा देख छोटा ऑपरेशन कर प्रसव कराया गया। लेकिन, प्रसव होते ही बच्चे की हालत काफी गंभीर हो गई। इसके बाद उसे सदर अस्पताल के एसएनसीयू वॉर्ड में भर्ती कराया। ऑपरेशन के कुछ देर बाद महिला की हालत काफी बिगड़ गई। जांच में शरीर में खून की कमी पाई गई। इसके बावजूद चिकित्सक ने उसे रेफर नहीं किया और अपने अस्पताल में ही रखा। सोमवार की शाम जब वह गैस्पिन स्थिति में चली गई। तब चिकित्सक द्वारा उसे आनन-फानन में सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां चिकित्सक ने देख उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के मामा पंकज कुमार ने नारायणपुर गांव स्थित निजी अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने एवं समय से रेफर नहीं करने के कारण उसकी मौत होने का आरोप लगाया है। मृतका अपने तीन बहन एवं एक भाई में दूसरे स्थान पर थी। मृतका के परिवार मां व दो बहन पूनम,कविता एवं एक भाई पवन है। इस घटना के बाद मृतका की मां एवं परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था।

