वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की PG समेस्टर वन की परीक्षा आज से शुरू, सात केंद्रों पर होंगे Exam

Veer Kunwar Singh University की पीजी सेमेस्टर वन की सात केंद्रों पर परीक्षा आज से शुरू है। आरा में तीन केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दो पाली में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से एक बजे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से पांच बजे तक होगी। पहली पाली में ग्रुप ए और दूसरी पाली में ग्रुप बी की परीक्षा होगी।

Veer Kunwar Singh University की PG समेस्टर वन की परीक्षा आज से शुरू

जागरण संवाददाता, आरा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की पीजी सेमेस्टर वन की सात केंद्रों पर बुधवार से परीक्षा होगी। सत्र 2021-23 के लिए स्नातकोत्तर सेमेस्टर वन की परीक्षा 19, 20, 21, 22 और 24 जुलाई को होगी। परीक्षा नियंत्रक प्रो. अनवर इमाम ने बताया कि परीक्षा की तैयारी हो गई है। सभी केंद्रों पर आवश्यक कागजात पहुंचा दिए गए हैं। परीक्षा दो पाली में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से एक बजे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से पांच बजे तक होगी। पहली पाली में ग्रुप ए और दूसरी पाली में ग्रुप बी की परीक्षा होगी। 19 जुलाई को पहली और दूसरी पाली में पेपर सीसी 1 की परीक्षा होगी। 20 जुलाई को दोनों पाली में सीसी 2 की परीक्षा होगी। 21 जुलाई को दोनों पाली में पेपर सीसी तीन की परीक्षा होगी। 22 जुलाई को दोनों पाली में सीसी फोर्थ की परीक्षा होगी। 24 जुलाई को दोनों पाली में एईसीसी वन की परीक्षा होगी। हर जिले में बनाया गया है केंद्र पीजी सेमेस्टर थर्ड की परीक्षा आरा के चार समेत कुल सात केंद्रों पर होगी। आरा के अलावा सासाराम, भभुआ और बक्सर में एक-एक केंद्र पर परीक्षा होगी। एचडी जैन कालेज में विवि परिसर स्थित सभी पीजी विभागों की परीक्षा होगी। महाराजा कॉलेज में एचडी जैन कालेज और एमएम महिला कालेज में नामांकित छात्र-छात्र-छात्राओं की परीक्षा होगी। एमएम महिला कॉलेज में एसबी कालेज में नामांकित छात्र-छात्राओं की परीक्षा होगी। जगजीवन कॉलेज में महाराजा कॉलेज, आरा, केएनएस कालेज, बक्सर में एमवी कॉलेज, बक्सर के छात्र-छात्राओं की परीक्षा श्री शंकर कालेज, सासाराम में रोहतास जिले के सभी पीजी के छात्रों की परीक्षा होगी। एसएसएस महिला कालेज, भभुआ में एसवीपी कालेज में नामांकित छात्र-छात्राओं की परीक्षा होगी। निम्न विषय होंगे ए और बी ग्रुप में शामिल ग्रुप ए-भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित, बॉटनी, जालाजी, कामर्स, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, परसियन, प्राकृत और जैनलाजी, संस्कृत, भोजपुरी, दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान। ग्रुप बी-इतिहास, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल और गृहविज्ञान

