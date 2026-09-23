जागरण संवाददाता, आरा। दानापुर-डीडीयू रेलखंड पर आरा से सटे जगजीवन हाॅल्ट के पास रेलवे पटरी के किनारे म‍िले वैशाली के युवक नितिन कुमार के शव की हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं।

बुधवार सुबह शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल, आरा में कराया गया। चिकित्सक डॉ. एमएच अंसारी ने शव का पोस्टमार्टम किया।

घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंचे पिता मुकेश राय बेटे का शव देखकर बदहवास हो गए। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल था। शव लेने के लिए पिता के अलावा चाचा समेत अन्य स्वजन आरा पहुंचे थे।

हैदराबाद से घर लौटते समय हुई थी हत्‍या

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हैदराबाद से घर के लिए चले युवक के दोनों हाथ पीछे की ओर कपड़े से बंधे थे और चेहरे को चादर से पूरी तरह बांध दिया गया था।