Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भोजपुर में कामाख्या एक्सप्रेस से गिरकर अररिया के यात्री की मौत, परिजनों में मची चीख-पुकार

    By Deepak Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:56 PM (IST)

    बिहार के आरा में दानापुर-पीडीडीयू रेलखंड पर बिहिया स्टेशन के पास कामाख्या एक्सप्रेस से गिरकर अररिया के मतिरुल हक नामक एक युवक की मौत हो गई। वह लखनऊ से कटिहार जा रहा था। ट्रेन से गिरने के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और मामले की जांच कर रही है। परिवार में मातम छाया हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रेन से गिरकर व्यक्ति की मौत। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, आरा। दानापुर–पीडीडीयू रेलखंड पर बिहिया स्टेशन के पूरब साइड सोमवार की सुबह कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर अररिया निवासी एक युवक की मौत हो गई।

    बाद में शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के औलाबाड़ी गांव वार्ड संख्या 13 निवासी मुतिबर रहमान के 18 वर्षीय पुत्र मतिरुल हक के रूप में हुई है।

    वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता था। घटना के समय मृतक अपने दोस्त मोहम्मद मुशर्रफ के साथ लखनऊ से कटिहार जा रहा था।

    दोनों कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन में अलग-अलग बोगियों में सफर कर रहे थे। बताया जाता है कि जैसे ही ट्रेन बिहिया स्टेशन के पास पहुंची, मतिरुल हक असंतुलित होकर नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

    सूचना मिलते ही स्वजन आरा पहुंचे। रेल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया।

    इसे लेकर आरा रेल थाना में यूडी केस दर्ज किया गया है। मृत किशोर चार भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ा था। मां रबीना खातून और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें