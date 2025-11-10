भोजपुर में कामाख्या एक्सप्रेस से गिरकर अररिया के यात्री की मौत, परिजनों में मची चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, आरा। दानापुर–पीडीडीयू रेलखंड पर बिहिया स्टेशन के पूरब साइड सोमवार की सुबह कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर अररिया निवासी एक युवक की मौत हो गई।

बाद में शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के औलाबाड़ी गांव वार्ड संख्या 13 निवासी मुतिबर रहमान के 18 वर्षीय पुत्र मतिरुल हक के रूप में हुई है।

वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता था। घटना के समय मृतक अपने दोस्त मोहम्मद मुशर्रफ के साथ लखनऊ से कटिहार जा रहा था।

दोनों कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन में अलग-अलग बोगियों में सफर कर रहे थे। बताया जाता है कि जैसे ही ट्रेन बिहिया स्टेशन के पास पहुंची, मतिरुल हक असंतुलित होकर नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

सूचना मिलते ही स्वजन आरा पहुंचे। रेल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया।

इसे लेकर आरा रेल थाना में यूडी केस दर्ज किया गया है। मृत किशोर चार भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ा था। मां रबीना खातून और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।