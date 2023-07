Ara: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा नाग-नागिन का डांस करता यह वीडियो, एक-दूसरे से प्यार का इजहार करते दिखा जोड़ा

बिहार के भोजपुर में नाग और नागिन के जोड़े का डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये जोड़ा डांस करते हुए एक दूसरे से लिपट कर प्रेम का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कुछ लोगों ने सांपों के इस जोड़े का मोबाइल से वीडियो भी बनाया जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।

आरा में नाग-नागिन के जोड़ों का डांस करते वीडियो वायरल। फोटो

जागरण संवाददाता,आरा। बिहार के भोजपुर में नाग और नागिन के जोड़े का डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये जोड़ा डांस करते हुए एक दूसरे से लिपट कर प्रेम का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। नाग-नागिन को आपस में लिपट कर प्रेम करते हुए देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने सांपों के इस जोड़े का मोबाइल से वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आरा के नवादा थानाक्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो इस वीडियो में सांपों का यह जोड़ा एक-दूसरे से लिपट अठखेलियां कर रहे हैं। वायरल वीडियो आरा के नवादा थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप के पास का बताया जा रहा है। हालांकि, दैनिक जागरण वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपने नाग-नागिन की प्रेम कहानी जरूर सुनी होगी या फ़िल्मों में देखी होगी। लेकिन, इस तरह से सांप के जोड़े का डांस कर आपस में प्यार जाहिर करना ग्रामीणों के लिए एक अनोखी घटना है। शायद यही वजह रही कि एक तरफ यह सांपों का जोड़ा अपने प्रेम का एक दूसरे से इजहार कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की भीड़ यह अद्भुत नजारा देखने के लिए जुटी हुई थी। अद्भुत घटना को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। सांप के इस जोड़े को सावन मास से जोड़कर देखते दिखे लोग इसे लेकर लोग कई तरह की चर्चा भी कर रहे थे। कुछ लोग इसे सावन मास से भी जोड़कर देख रहे थे। इस अद्भुत नजारे देख कई लोगों ने तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जो अब सामने आया है। यह नजारा सेामवार का बताया जा रहा है। यहां करीब आधे घंटे तक दो सांप आपस में लिपट-लिपट कर एक दूसरे के साथ प्रेम का इजहार करते रहे। कभी हवा में लहराते...तो कभी जमीन पर रेंगते हैं। बाद में लोगों भीड़ को देख और शोर गुल को सुन दोनों सांपों का जोड़ा झाड़ियों में चला गया।

Edited By: Mohit Tripathi