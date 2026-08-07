लाठी लेकर अंग्रेजों की टुकड़ी के सामने खड़े हो गए बिहार के सूर्यदेव, सीने पर गोली लगी फिर भी बोलते रहे...भारत माता की जय

नीरज कुमार, कोईलवर (भोजपुर)। अगस्त क्रांति की जब भी चर्चा होती है, भोजपुर के कोईलवर की धरती पर लिखी गई एक ऐसी वीरगाथा सामने आती है, जिसे इतिहास में वह पहचान नहीं मिल सकी जिसकी वह हकदार थी। यह कहानी चांदी गांव के युवा सूर्यदेव कुमार उर्फ सुखदेव पंडित की है, जिन्होंने हाथ में महज एक लाठी लेकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे दी थी।

आठ अगस्त 1942 की शाम अंग्रेजों की एक टुकड़ी बहियारा हाता सुरंग से आरा की ओर बढ़ रही थी। बहियारा गांव के समीप सूर्यदेव अकेले अंग्रेज सिपाहियों के सामने खड़े हो गए। उन्होंने निर्भीक होकर ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए।

सामने अंग्रेजी टुकड़ी, हाथ में सिर्फ लाठी एक अकेले क्रांतिकारी की इस बेखौफ चुनौती से अंग्रेज अधिकारी बौखला गए। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोली लगने के बावजूद सूर्यदेव पीछे नहीं हटे और आखिरी समय तक देशभक्ति के नारे लगाते रहे।

अंग्रेज सिपाहियों ने उन पर और भीषण हमला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। कुछ ही देर बाद मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बेटे के शहीद होने की खबर सुन दौड़े माता-पिता घटना की सूचना मिलने के बाद उनकी मां क्रांति देवी और पिता सुदर्शन कुमार बहियारा पहुंचे। लेकिन तब तक उनका लाल देश की आजादी के लिए बलिदान दे चुका था। वर्ष 1917 में जन्मे सूर्यदेव कुमार महात्मा गांधी के आह्वान से प्रेरित होकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। उनके साथ कपिलदेव राम, ब्रजेश नंदन प्रसाद वर्मा, मिठू महतो, हातिम अली, अयोध्या प्रसाद और राम प्रसाद व अन्य साथी भी आंदोलन से जुड़े थे।

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बलिदान के बाद भी गुमनामी में रह गया परिवार सूर्यदेव कुमार के पुत्र शिव प्रसाद और पौत्र वीरेंद्र कुमार व सुरेंद्र कुमार बताते हैं कि आजादी की लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान देने के बावजूद उनका नाम स्वतंत्रता सेनानियों की आधिकारिक सूची में दर्ज नहीं है।