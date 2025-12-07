Language
    पटना एयरपोर्ट पर रेलवे हेल्प डेस्क, तुरंत मिलेगा स्पेशल राजधानी ट्रेन का टिकट; आरा सहित कई स्टेशनों पर ठहराव

    By Ritesh Chaurasia Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:48 PM (IST)

    इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों की परेशानी को देखते हुए दानापुर रेल मंडल ने राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को स्पेशल चलाने का फैसला किया ...और पढ़ें

    तुरंत मिलेगा स्पेशल राजधानी ट्रेन का टिकट

    जागरण संवाददाता, आरा। इंडिगो सहित कई फ्लाइट के कैंसिल होने के बाद यात्रियों की बढ़ी परेशानी को देखते हुए दानापुर रेल मंडल ने त्वरित कदम उठाया है। दानापुर रेल मंडल प्रशासन ने विशेष पहल करते हुए राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की स्पेशल व्यवस्था के तहत चलाने का निर्णय लिया है। 

    इससे आरा जंक्शन सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर इन ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया गया है, ताकि जिले सहित आसपास के यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा सुविधा आसानी से मिल सके।

    दानापुर रेल मंडल के वरीय वाणिज्य प्रबंधक अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में यात्रियों को त्वरित सहायता मिले, इसके लिए पटना एयरपोर्ट पर रेलवे की ओर से हेल्प डेस्क एवं स्टॉल स्थापित किए गए हैं। 

    तुरंत स्पेशल ट्रेनों की जानकारी

    यहां यात्रियों को तुरंत स्पेशल ट्रेनों की जानकारी, टिकट उपलब्धता और सीट कंफर्मेशन में सहायता प्रदान की जा रही है। हेल्प डेस्क पर रेल कर्मियों की टीम तैनात है, जो यात्रियों को तत्काल यात्रा विकल्प बताने में मदद कर रही है।

    यात्रियों की बढ़ी संख्या और उनकी सुविधा के मद्देनजर दानापुर मंडल ने पटना और दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। 02309 राजधानी एक्सप्रेस पटना-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल आठ दिसंबर को रात 20.30 बजे खुलेगी और अगले दिन दोपहर तीन बजे पहुंचेगी। 

    दरभंगा से भी स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू

    वहीं 02310 आनंद विहार-पटना स्पेशल नौ दिसंबर को शाम सात बजे प्रस्थान कर अगले दिन 14 बजे पटना पहुंचेगी। इसके अलावा 02395 पटना-आनंद विहार स्पेशल आठ दिसंबर को रात 20.30 बजे खुलेगी और दूसरी तरफ से 02396 स्पेशल 8 दिसंबर को शाम सात बजे रवाना होकर अगले दिन 14 बजे पटना पहुंचेगी। 

    दरभंगा से भी स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की गई है। 05563 दरभंगा-आनंद विहार स्पेशल को शाम 18.15 बजे रवाना होकर अगले दिन 21.15 बजे पहुंचेगी। वापसी में 05564 आनंद विहार-दरभंगा स्पेशल नौ दिसंबर को रात 12.05 बजे खुलेगी और शाम 11 बजे दरभंगा पहुंचेगी। 

    वहीं राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच भी लगाए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को सीट कंफर्म होने में आसानी हो।