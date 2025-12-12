सत्ता का शिखर, सफर नाव का! उपसभापति हरिवंश नारायण की यात्रा ने उजागर की सिताब दियारा की दर्द भरी हकीकत

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के भोजपुर जिले के महुली घाट पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने न सिर्फ लोगों को चौंकाया, बल्कि उस विडंबना को भी उजागर कर दिया जिसे स्थानीय जनता दशकों से झेल रही है। देश की संसद में उच्च सदन की कुर्सी संभालने वाले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को भी गंगा पार करने के लिए उसी साधारण नाव का सहारा लेना पड़ा, जिस पर रोज हजारों लोग अपनी जान दांव पर लगाकर यात्रा करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस सिताब दियारा गांव की वजह से यह यात्रा हुई, वह कोई साधारण गांव नहीं, बल्कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जेपी) की जन्मभूमि है। यह वही जमीन है, जहां से सम्पूर्ण क्रांति की आवाज उठी थी। फिर भी इस गांव तक पहुंचने का रास्ता आज तक पक्के पुल की सुविधा से वंचित है।

नदी के बीच विकास की नाव अटकी आरा के महुली घाट पर उपसभापति हरिवंश के पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनके स्वागत के साथ ही लोगों ने उस पीड़ा को भी सामने रखा, जिसे वे वर्षों से ढो रहे हैं।

सिताब दियारा तक पहुंचने के लिए न कोई स्थायी पुल है और न ही भरोसेमंद रास्ता। नाव या अस्थायी पीपा पुल ही परिवहन का एकमात्र साधन है। पीपा पुल भी पूरे साल मौजूद नहीं रहता, बरसात आए या गंगा का जलस्तर बढ़े, पुल उजड़ जाता है और लोगों को फिर नाव के सहारे ही सफर तय करना पड़ता है। उपसभापति हरिवंश को भी सिताब दियारा लौटने के लिए यही जोखिम भरा मार्ग चुनना पड़ा। सुरक्षाकर्मियों के साथ वह जिस नाव पर चढ़े, वही नाव आम लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष का प्रतीक बन गई। साफ दिखता है कि उनकी नाव किसी बड़े तामझाम वाली सरकारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वही साधारण लकड़ी की नाव जो वर्षों से इस इलाके की जीवनरेखा और मुसीबत दोनों बनी हुई है। जेपी की धरती, पर विकास की राह अब भी दूर गंगा और घाघरा नदी के बीच बसा सिताब दियारा अनोखा गांव है। इसका एक हिस्सा बिहार के सारण जिले में है, तो दूसरा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। यहां पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने भारत की राजनीति की दिशा बदली, उनकी जन्मभूमि आज भी सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। हरिवंश का पैतृक घर भी इसी गांव के दलजीत टोला में पड़ता है। यानी जिन दो महापुरुषों का संबंध इस गांव से रहा—जेपी और हरिवंश—दोनों के गांव तक आज भी कोई पक्का पुल नहीं है। यह सोचकर ही विडंबना लगती है कि देश बदला, सरकारें बदलीं, योजनाएं बनीं, लेकिन सिताब दियारा की तकदीर नहीं बदली। स्थायी पुल की पुकार: 'कब पूरा होगा सपना?' स्थानीय नागरिकों ने उपसभापति को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि शादी-विवाह, बीमारी, स्कूल-कॉलेज, किसी भी जरूरी काम के लिए लोग नाव पर निर्भर हैं। कई बार रात में नाव उपलब्ध न होने से बीमार लोग समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। बरसात में गांव पूरी तरह टापू बन जाता है और बच्चों की पढ़ाई से लेकर रोजमर्रा की जरूरतें भी ठप हो जाती हैं।