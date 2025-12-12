Language
    सत्ता का शिखर, सफर नाव का! उपसभापति हरिवंश नारायण की यात्रा ने उजागर की सिताब दियारा की दर्द भरी हकीकत

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:42 PM (IST)

    बिहार के भोजपुर जिले के महुली घाट पर राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने नाव से यात्रा की, जिससे सिताब दियारा गांव की दशकों पुरानी समस्या सामने आई ...और पढ़ें

    हरिवंश की यात्रा ने उजागर की सिताब दियारा की दर्द भरी हकीकत

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के भोजपुर जिले के महुली घाट पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने न सिर्फ लोगों को चौंकाया, बल्कि उस विडंबना को भी उजागर कर दिया जिसे स्थानीय जनता दशकों से झेल रही है। देश की संसद में उच्च सदन की कुर्सी संभालने वाले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को भी गंगा पार करने के लिए उसी साधारण नाव का सहारा लेना पड़ा, जिस पर रोज हजारों लोग अपनी जान दांव पर लगाकर यात्रा करते हैं।

    लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस सिताब दियारा गांव की वजह से यह यात्रा हुई, वह कोई साधारण गांव नहीं, बल्कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जेपी) की जन्मभूमि है। यह वही जमीन है, जहां से सम्पूर्ण क्रांति की आवाज उठी थी। फिर भी इस गांव तक पहुंचने का रास्ता आज तक पक्के पुल की सुविधा से वंचित है।

    नदी के बीच विकास की नाव अटकी

    आरा के महुली घाट पर उपसभापति हरिवंश के पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनके स्वागत के साथ ही लोगों ने उस पीड़ा को भी सामने रखा, जिसे वे वर्षों से ढो रहे हैं।

    सिताब दियारा तक पहुंचने के लिए न कोई स्थायी पुल है और न ही भरोसेमंद रास्ता। नाव या अस्थायी पीपा पुल ही परिवहन का एकमात्र साधन है।

    पीपा पुल भी पूरे साल मौजूद नहीं रहता, बरसात आए या गंगा का जलस्तर बढ़े, पुल उजड़ जाता है और लोगों को फिर नाव के सहारे ही सफर तय करना पड़ता है।

    उपसभापति हरिवंश को भी सिताब दियारा लौटने के लिए यही जोखिम भरा मार्ग चुनना पड़ा। सुरक्षाकर्मियों के साथ वह जिस नाव पर चढ़े, वही नाव आम लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष का प्रतीक बन गई।

    साफ दिखता है कि उनकी नाव किसी बड़े तामझाम वाली सरकारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वही साधारण लकड़ी की नाव जो वर्षों से इस इलाके की जीवनरेखा और मुसीबत दोनों बनी हुई है।

    जेपी की धरती, पर विकास की राह अब भी दूर

    गंगा और घाघरा नदी के बीच बसा सिताब दियारा अनोखा गांव है। इसका एक हिस्सा बिहार के सारण जिले में है, तो दूसरा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में।

    यहां पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने भारत की राजनीति की दिशा बदली, उनकी जन्मभूमि आज भी सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है।

    हरिवंश का पैतृक घर भी इसी गांव के दलजीत टोला में पड़ता है। यानी जिन दो महापुरुषों का संबंध इस गांव से रहा—जेपी और हरिवंश—दोनों के गांव तक आज भी कोई पक्का पुल नहीं है।

    यह सोचकर ही विडंबना लगती है कि देश बदला, सरकारें बदलीं, योजनाएं बनीं, लेकिन सिताब दियारा की तकदीर नहीं बदली।

    स्थायी पुल की पुकार: 'कब पूरा होगा सपना?'

    स्थानीय नागरिकों ने उपसभापति को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि शादी-विवाह, बीमारी, स्कूल-कॉलेज, किसी भी जरूरी काम के लिए लोग नाव पर निर्भर हैं।

    कई बार रात में नाव उपलब्ध न होने से बीमार लोग समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। बरसात में गांव पूरी तरह टापू बन जाता है और बच्चों की पढ़ाई से लेकर रोजमर्रा की जरूरतें भी ठप हो जाती हैं।

    पीपा पुल कुछ महीनों के लिए लगाया जाता है, लेकिन वह भी स्थायी समाधान नहीं। उसके हटते ही संकट दोबारा सिर उठाता है।

    लोगों का कहना है, अगर उपसभापति जैसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे नेता को भी नाव से जाना पड़ता है, तो आम जनता की मजबूरी का अंदाजा खुद लगाया जा सकता है।

    नाव पर सवार एक संदेश

    हरिवंश की यह नाव यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक संदेश है, कि विकास की योजनाएं कागज़ से निकलकर जमीन पर उतरें।

    सिताब दियारा केवल एक गांव नहीं, राजनीतिक इतिहास की धरोहर है। इसके बावजूद आज भी यह गांव उस पुल के इंतजार में है, जो उसके विकास और सुरक्षा का रास्ता बनेगा।

    यह दृश्य शायद लोगों को सवाल पूछने पर मजबूर करेगा—आखिर कब तक यह इलाका नाव और पीपा पुलों पर निर्भर रहेगा?

    कब तक जेपी के सपनों का गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसेगा? और सबसे अहम—कब बनेगा वह पक्का पुल, जो महुली घाट से सिताब दियारा को स्थायी रूप से जोड़ेगा?

    जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब तक चलती रहेगी वही नाव—जो हर रोज हजारों लोगों के जोखिम, संघर्ष और उम्मीदों को अपने कंधे पर ढोती है।