पटना-आरा हाईवे पर स्कूल बस और कंटेनर की भिड़ंत, एक दर्जन बच्चे थे सवार, चालक के दोनों पैर टूटे

संवाद सूत्र,कोईलवर (आरा)। पटना-आरा फोरलेन पर कोईलवर स्थित सिक्स लेन पुल के पास शनिवार दोपहर करीब एक बजे एक बड़ा हादसा हो गया। रॉन्ग साइड से बिहटा की ओर जा रही एक स्कूल बस की आमने-सामने टक्कर एक कंटेनर ट्रक से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूल बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

उसमें फंसे चालक को पुलिस, एनएचएआई कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। चालक की पहचान पटना जिले के किशुनपुर निवासी सतेंद्र सिंह के रूप में हुई है। हादसे में उनके दोनों पैर टूट गए हैं। उन्हें इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है।

दो बच्चों को हल्की चोटें बस में करीब एक दर्जन बच्चे सवार थे, जिनमें बिहटा थाना क्षेत्र के कोनी टोला के दो बच्चों को हल्की चोटें आईं। दोनों को उपचार के लिए बिहटा भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कूल बस कोईलवर से कुछ बच्चों को छोड़ने के बाद रॉन्ग साइड से बिहटा की ओर जा रही थी। बस में परेव, लेखनटोला और बिंदौल के बच्चे सवार थे। इसी दौरान पटना से आरा की ओर जा रहे कंटेनर से आमने-सामने टक्कर हो गई।