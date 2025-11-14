Sandesh Vidhan Sabha Chunav Result: संदेश सीट पर जंग रोचक…RJD-JDU में से कौन मारेगा बाजी?

डिजिटल डेस्क, बिहार (संदेश)। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। संदेश बिहार विधानसभा सीट आरा लोकसभा सीट की अहम सीट है। ये जिला भोजपुर लगता है। ये आरा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। यहां साल 1957 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के जहांमन प्रसाद विधायक बने थे।

वहीं, साल 2020 में यहां से आरजेडी की किरण देवी यादव विधायक बनी थीं। इस बार जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राधा चरण साह, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के दीपू सिंह और जन सुराज पार्टी (JSP) के राजीव रंजन राज प्रमुख सहित कुल 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।