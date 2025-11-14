Sandesh Vidhan Sabha Chunav Result: संदेश सीट पर जंग रोचक…RJD-JDU में से कौन मारेगा बाजी?
Sandesh Vidhan Sabha Chunav Result:बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जिसमें संदेश विधानसभा सीट पर भी मतगणना जारी है। यह सीट आरा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 2020 में यहां से राजद की किरण देवी यादव ने जीत हासिल की थी। इस बार राजद से दीपू सिंह, जदयू से राधा चरण साह और जन सुराज पार्टी से राजीव रंजन राज सहित कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन बाजी मारता है।
डिजिटल डेस्क, बिहार (संदेश)। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। संदेश बिहार विधानसभा सीट आरा लोकसभा सीट की अहम सीट है। ये जिला भोजपुर लगता है। ये आरा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। यहां साल 1957 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के जहांमन प्रसाद विधायक बने थे।
वहीं, साल 2020 में यहां से आरजेडी की किरण देवी यादव विधायक बनी थीं। इस बार जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राधा चरण साह, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के दीपू सिंह और जन सुराज पार्टी (JSP) के राजीव रंजन राज प्रमुख सहित कुल 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
संदेश सीट (Sandesh vidhan sabha Election Result 2025) पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ था और आज राज्य की 243 सीटों के साथ संदेश सीट पर भी मतगणना हो रही है। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल की किरण देवी यादव ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के उम्मीदवार विजयेंद्र यादव को 50,607 मतों के अंतर से हराकर सीट जीती थी। आरजेडी ने इस बार दीपू सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी या कौन इस सीट पर बाजी मारता है।
संदेश सीट 2025- उम्मीदवारों की लिस्ट
राजीव रंजन राज- JSP
दीपू सिंह- RJD
राधा चरण साह- JDU
सत्य प्रकाश- TPP
संजीत कुमार- PPI(D)
मनमोहन सिंह- RJLP(S)
अजय कुमार पाठक- AKBHJS
अभिषेक कुमार- IND
मुकेश सिंह- IND
संध्या कुमारी- IND
समरजय सिंह- IND
