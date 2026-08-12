आरा में आरओबी के बेरियर में घुसा बालू लदा ट्रक, टक्कर से उड़ा केबिन का छज्जा; चालक-खलासी बाल-बाल बचे

संवाद सूत्र, बिहिया (भोजपुर)। बिहिया-बिहटा एसएच-102 पर बिहिया स्थित रेलवे ओवरब्रिज के बेरियर में मंगलवार की रात करीब दो बजे बालू लदा एक ट्रक जोरदार टक्कर के बाद फंस गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक के केबिन का ऊपरी छज्जा उड़ गया। हादसे में ट्रक चालक और खलासी बाल-बाल बच गए।

बेरियर में फंसा ट्रक, कुछ देर प्रभावित रहा आवागमन घटना के बाद ट्रक बेरियर में ही फंस गया, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार आरओबी के बेरियर से भारी वाहन के टकराने की यह अब तक की पांचवीं घटना है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है।

एक सप्ताह पहले भी हुई थी ऐसी घटना बताया गया कि करीब एक सप्ताह पूर्व भी एक ट्रक आरओबी के दक्षिणी बेरियर से टकरा गया था। इस घटना में बेरियर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद भारी वाहनों के बेरियर तक पहुंचने का सिलसिला जारी है।

भारी वाहनों के प्रवेश पर नियंत्रण को लेकर सवाल बताया जाता है कि आरओबी पर भारी वाहनों के परिचालन को रोकने के लिए बेरियर लगाया गया है। इसके बावजूद भारी वाहन बेरियर तक पहुंच जा रहे हैं और लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं।

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