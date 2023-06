राजद नेता की पहचान उदवंतनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव निवासी योगेंद्र सिंह के 27 वर्षीय बेटे राजीव सिंह के तौर पर हुई है। राजीव सिंह राष्ट्रीय जनता दल के युवा मोर्चा के नेता हैं। मारपीट में राजीव सिंह के सिर पर चोट लगी है। राजीव के अलावा उनके भाई रवि सिंह और राम केवल सिंह को भी चोटें आई है। जख्मी युवा नेता के भाई रवि आनंद ने बताया कि उनके पड़ोसी ने उन पर झूठा आरोप लगाया था।

भोजपुर में शादी तुड़वाने का आरोप लगाकर राजद के युवा नेता की पिटाई

जागरण संवाददाता, भोजपुर: भोजपुर उदवंतनगर थाना के श्रीरामपुर गांव में बुधवार की सुबह शादी तुड़वाने का आरोप लगाकर राजद के एक युवा नेता की लाठी-डंडे से जमकर पिटाई की गई। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राजद नेता का आरा के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजद नेता की पहचान उदवंतनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव निवासी योगेंद्र सिंह के 27 वर्षीय बेटे राजीव सिंह के तौर पर हुई है। राजीव सिंह राष्ट्रीय जनता दल के युवा मोर्चा के नेता हैं। मारपीट में राजीव सिंह के सिर पर चोट लगी है। राजीव के अलावा, उनके भाई रवि सिंह और राम केवल सिंह को भी चोटें आई है। इधर, जख्मी युवा नेता के भाई रवि आनंद ने बताया कि उनके पड़ोसी ने उन पर झूठा आरोप लगाया था। पड़ोसी का आरोप है कि उनके बेटे की शादी राजद नेता और उसके परिवार ने तुड़वा दी। सुबह-सुबह पड़ोसी आए और पीटने लगे जख्मी राजीव सिंह ने बताया कि वे लोग जब बुधवार की सुबह अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे। तभी उक्त पड़ोसी उनके दरवाजे पर आ धमके और शादी तुड़वाने का झूठा आरोप लगाकर गाली-गलौज करने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उक्त पड़ोसियों ने लाठी-डंडे से उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। जांच में जुटी पुलिस इसके बाद स्वजन उन्हें इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल लाए, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। दूसरी ओर घायल युवा नेता राजीव सिंह ने गांव के ही जयप्रकाश सिंह एवं अन्य लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। हालांकि, पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। अभी तक किसी के पकड़े जाने की सूचना नहीं है। यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

