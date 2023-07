Bhojpur: आरा में निजी कंपनी के इंजीनियर की पीट-पीटकर हत्या, कोल्ड स्टोर से बरामद हुआ शव

Crime News मृत इंजीनियर के पिता हरी शंकर दयाल मिश्रा ने बताया कि गांव के ही दो व्यक्तियों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर आठ माह पूर्व मारपीट भी हुई थी। जिसमें उसका हाथ टूट गया था। प्राथमिकी कराई गई थी। केस को उठाने के लिए उन लोगों दबाव भी बनाया जा रहा था।

आरा में निजी कंपनी के इंजीनियर की हत्या।

जागरण संवाददाता, आरा: नवादा थाना क्षेत्र के बाजार समिति क्षेत्र में एक निजी कंपनी के इंजीनियर की पीटकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार की देर शाम बाजार समिति से सटे निर्मित कोल्ड स्टोर से शव बरामद किया गया। मृतक 29 वर्षीय विकास मिश्रा तरारी थाना क्षेत्र के मिश्रकर्मा गांव निवासी हरी शंकर दयाल मिश्रा के पुत्र थे। (फोटोः पूछताछ करती पुलिस) मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे वे पेशे से इंजीनियर थे। दिल्ली में रहकर प्राइवेट कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल आरा में कराया गया। इधर ,मृतक के पिता हरी शंकर दयाल मिश्रा ने बताया कि विकास मिश्रा चार माह पूर्व दिल्ली से वापस गांव आए थे। कोल्ड स्टोर में शव बरामद इधर, सरकारी विभाग में नौकरी के लिए फॉर्म भरने आरा आए थे। गुरुवार को स्वजनों ने फोन किया कि ऑनलाइन आवेदन जमा कर दिया है। इस बीच बाजार समिति स्थित अद्धनिर्मित कोल्ड स्टोर में शव बरामद किया गया है। मृतक के पिता हरी शंकर दयाल मिश्रा ने बताया कि गांव के ही दो व्यक्ति से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसको लेकर आठ माह पूर्व मारपीट भी हुई थी। जिसमें उसका हाथ टूट गया था। प्राथमिकी कराई गई थी। केस को उठाने के लिए उन लोगों दबाव भी बनाया जा रहा था। विवाद के कारण उन्होंने गांव के ही बाघा मिश्रा एवं लाला मिश्रा नामक युवकों पर अपने पुत्र की पीटकर निर्मम हत्या कर को फेंकने आरोप लगाया है।

Edited By: Mohammad Sameer