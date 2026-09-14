जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा-बक्सर हाईवे पर दोघरा के समीप सोमवार की सुबह तेज रफ्तार बेकाबू पिकअप ने एक राहगीर को रौंद दिया।

हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान दोघरा गांव निवासी 50 वर्षीय राज कुमार महतो के रूप में हुई।

दोघरा पेट्रोल पंप के समीप हुए हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने फोरलेन को जाम कर दिया है। आक्रोशित ग्रामीण कट के पास अनियंत्रित परिचालन पर रोक लगाने और मुआवजा की मांग कर रहे हैं।

हादसे के बाद पिकअप जब्‍त, चालक फरार

पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है। चालक फरार है। सड़क जाम के कारण परिचालन अवरूद्ध हो गया है। बताया जाता है कि राज कुमार महतो खेत से शौच कर घर लौट रहे थे।