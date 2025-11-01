Language
    'मोदी-नीतीश की जोड़ी हिट आज साइकिल वाले रास्ते पर दौड़ रही गाड़ियां’, बिहार चुनाव में पवन सिंह की हुंकार

    By Dilip Kumar Ojha Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:14 PM (IST)

    भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने शाहपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए ने बिहार को नई पहचान दी है। उन्होंने मोदी-नीतीश की जोड़ी को हिट बताते हुए कहा कि इससे बिहार विकास की राह पर है। पवन सिंह ने जनता से एनडीए प्रत्याशी राकेश रंजन को जिताने की अपील की और बिहारी होने पर गर्व जताया।

    पवन सिंह की हुंकार


    संवाद सूत्र,शाहपुर(आरा)। पहले बिहार में जिस रास्ते से साइकिल तक नहीं गुजर पाती थी। आज उस रास्ते से बड़ी-बड़ी गाड़ियां सरपट दौड़ रही है। हर घर में बिजली आ रही है। क्या यह विकास नहीं है! बिहार के विकास में एनडीए ने नई पहचान दी है। उक्त बातें भोजपुरी फ़िल्म अभिनेता पावर स्टार पवन सिंह ने शाहपुर विधानसभा के दियारा क्षेत्र के करनामेपुर हाई स्कूल के फील्ड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। 

    उन्होंने कहा कि मोदी एवं नीतीश की जोड़ी बिल्कुल ही हिट जोड़ी है और बिहार के जनता को विकास की राह पर ले जा रही है। पावर स्टार पवन सिंह ने कई गीतों के माध्यम से जनता से सीधा संवाद साधा एवं एनडीए के प्रत्याशी राकेश रंजन को दो नंबर बटन दबाकर जीतने की युवाओं एवं बुजुर्गों से अपील की। 

    बिहारी का सम्मान बाहर के शहरों में

    पवन सिंह ने कहा कि आज बिहारी का सम्मान बाहर के शहरों में भी हो रहा है और हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं। पवन सिंह के भाषण को सुनने के लिए हजारों की संख्या में युवाओं की टोली अलग-अलग रंगों में सराबोर होकर करनामेपुर मैदान पर पहुंची थी। 

    घंटो इंतजार के बाद जैसा ही पवन सिंह सभा स्थल पर पहुंचे उनके सम्मान में युवाओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया।इसके बाद उन्होंने लोगो से सीधे संवाद साधा। वही पवन सिंह ने भी उनके अभिवादन करते हुए उन्हें चुनाव जीतने की अपील की। 

    सभा को संबोधित करने वालों में एनडीए प्रत्याशी राकेश रंजन, शंभू शरण मिश्र, भाजपा नेता मुक्तेश्वर ओझा, राजकिशोर सिंह सहित कई नेतागण शामिल रहे।