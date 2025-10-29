Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Politics: बिहार चुनाव में पवन सिंह हुए एक्टिव, भाजपा नेताओं के साथ तस्वीर ने बढ़ाई हलचल

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:36 AM (IST)

    भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने भाजपा नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें आगामी चुनावों के लिए प्रचार रणनीति पर चर्चा हुई। पवन सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए, भाजपा उन्हें सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार में शामिल करने की योजना बना रही है। पार्टी का मानना है कि पवन सिंह की रैलियों से चुनावी लाभ मिल सकता है, खासकर भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में। युवाओं को आकर्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने मंगलवार की रात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें चुनावी रणनीति पर सार्थक चर्चा की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी एवं केन्द्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े और राष्ट्रीय महामंत्री ऋतु राज सिन्हा मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के विभिन्न मुद्दों और चुनाव प्रचार पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

    मुलाकात के बाद पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, “जय एनडीए, जय बिहार!” उनके इस संदेश के बाद बिहार की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

    माना जा रहा है कि भाजपा और पवन सिंह के बीच यह बैठक चुनावी रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। पवन सिंह भाजपा के स्टार प्रचारक की सूची में हैं। हालांकि,पवन सिंह ने अभी प्रचार की शुरुआत नहीं की है। माना जा रहा कि वे शाहाबाद के किसी जिले से भाजपा के लिए चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे।