3712 करोड़ की पटना-सासाराम फोरलेन का काम 10 नवंबर से, पहले हटेगा अतिक्रमण; फिर दौड़ेंगी गाड़ियां

संवाद सूत्र, उदवंतनगर (आरा)। पटना-आरा-सासाराम फोरलेन परियोजना के निर्माण की दिशा में तेजी आ गई है। परियोजना के दूसरे चरण में एनएच-119 के तहत उदवंतनगर क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम आगामी 10 नवंबर से शुरू करने की तैयारी है।

निर्माण कार्य शुरू होने से पहले अधिग्रहित जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार समयसीमा के भीतर अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सड़क निर्माण में किसी तरह की बाधा न आए। इस परियोजना के पूरा होने से पटना, आरा और सासाराम के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। आवागमन सुगम होने के साथ क्षेत्र में आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है। पहले होगा मिट्टी भराई और सर्विस रोड का निर्माण अंचलाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि पटना-सासाराम फोरलेन के तहत उदवंतनगर क्षेत्र में चिमनी भट्ठा से डेम्हा तक ब्राउनफील्ड सड़क का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद सबसे पहले अर्थवर्क यानी मिट्टी भराई और सड़क के एलाइनमेंट से संबंधित काम कराया जाएगा। इसके बाद मुआवजा भुगतान और बोल्डर पिचिंग से जुड़े कार्य किए जाएंगे। योजना के तहत सबसे पहले सर्विस रोड का निर्माण कराया जाएगा। भूमि अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने और निर्माण स्थल को तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विशेषज्ञ सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 10 नवंबर से पहले अधिग्रहित जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने का लक्ष्य है।

1026 पंचाट में 350 रैयतों को मिला मुआवजा एनएच-119 के लिए अब तक कुल 1026 पंचाटों का गजट प्रकाशित किया जा चुका है। अंचलाधिकारी के अनुसार, इनमें से 350 रैयतों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। करीब साढ़े तीन सौ अन्य रैयतों की फाइल तैयार है। शेष रैयतों के दस्तावेज अधूरे होने के कारण भुगतान की प्रक्रिया लंबित है। अंचलाधिकारी ने संबंधित रैयतों से अपील की है कि वे शिविर में पहुंचकर अपने आवश्यक कागजात पूरे कराएं, ताकि उनकी फाइल तैयार कर जल्द से जल्द मुआवजे का भुगतान किया जा सके। मुआवजा भुगतान में तेजी आने से भूमि अधिग्रहण से जुड़े शेष कार्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

3712.40 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा कॉरिडोर केंद्र सरकार ने मार्च 2025 में पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर के लिए 3712.40 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। करीब 120.10 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड सड़क का निर्माण प्रस्तावित है।