Bhojpur: चिढ़ाने पर युवकों को दी थी गाली, भड़के आरोपियों ने बुजुर्ग को लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला

भोजपुर जिले के कृष्णागढ थाना क्षेत्र के बभनगांवा में मंगलवार की देर रात एक बुजुर्ग की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई।

Bihar Crime: भोजपुर में बुजुर्ग की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या

जाटी,आरा/बड़हरा। भोजपुर जिले के कृष्णागढ थाना क्षेत्र के बभनगांवा में मंगलवार की देर रात एक बुजुर्ग की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि चिढ़ाने को लेकर विवाद उपजा, जिसके चक्कर में वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक 60 साल के बुजुर्ग बिहारी राम बभनगांवा गांव के अनुसूचित जाति टोला निवासी स्व सोमारू राम के बेटे थे। उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि चिढ़ाने को लेकर विवाद हो गया, इसके चक्कर में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मृतक के पुत्र अरूण राम ने नामजद प्राथमिकी कराई। जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों पिंटू राम, श्रीभगवान राम और धन कुमार राम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, पुलिस ने बुधवार की अहले सुबह शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल,आरा में कराया गया। घटना रात करीब 10 बजे की है। दरवाजे पर बैठे थे, तभी हुआ था विवाद प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बभनगांवा गांव के अनुसूचित जाति टोला निवासी बिहारी राम रोज की तरह मंगलवार की रात अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। इस दौरान तीनों आरोपियों ने उन्हें उपनाम देकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने बिहारी से गमछा भी छीन लिया था। इस दौरान जब उन्होंने गाली-गलौज किया तो आरोपी उनसे उलझ गए। इसके बाद तीनों ने मिलकर लाठी-डंडे से उनकी बेरहमी पूर्वक पिटाई कर दी। बाद में सिर में गंभीर चोट लगने से घायल बुजुर्ग को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल आरा लाया गया, जहां पर डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। आधी रात को सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस इधर, बभनगांवा गांव में वारदात की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विवेक कुमार एक्शन में आ गए। तत्काल घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की छानबीन की। स्वजनों से पूछताछ कर पूरी जानकारी ली गई। इसके बाद तीनों आरोपितोंं पिंटू, धन कुमार और श्रीभगवान को धर दबोचा गया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल, आरा में पोस्टमार्टम कराया गया।

