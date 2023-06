Bhojpur: छुपाए नहीं छुप रहा भ्रष्टाचार, पहले केमिकल से भरा, ढलाई कराई; फिर भी NH 84 में जगह-जगह पड़ी दरारें

Cracks on NH 84 बक्सर-कोईलवर फोरलेन पर दरार पड़ने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। पहले दरार पड़ने पर केमिकल से इसे भरा गया। फिर कुछ जगहों पर ढलाई की गई पर घटिया निर्माण की पोल फिर भी खुल गई है। एनएच पर जगह-जगह दरारें पड़ रही है। ऐसे में सड़क निर्माण को लेकर जांच करने की मांग तेज हो गई है।

Bhojpur: बक्सर-कोईलवर फोरलेन पर जगह-जगह पड़ी दरारें

HighLights पहले भी सड़क की सतह पर आया था दरार अब बिहिया के पास फटी सड़क

संवाद सूत्र, बिहिया। बक्सर से कोईलवर तक जाने वाली सड़क राष्ट्रीय राज मार्ग 84 में जगह-जगह दरार आने का सिलसिला थमने के नाम नहीं ले रहा है। बक्सर से कोईलवर तक कई जगहों पर देखा जा सकता है। ढलाई से बनी इस सड़क में लगातार दरार पड़ने से इसके भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है। बता दें कि सड़क का निर्माण पीएनसी निर्माण कंपनी ने किया है। दरार पड़ने की शुरुआत निर्माण के प्रारंभिक चरण में हीं शुरू हो गया था। सबसे पहले बिहिया के अमराई नवादा और गजराजगंज गांव के बीच दरारें पड़नी शुरू हुई। इस दौरान निर्माण एजेंसी ने एक तरह के केमिकल से दरारों को पाटने का प्रयास किया, लेकिन उससे बात नहीं बनी तो दरार वाली कुछ जगह की ढलाई तोड़ कर फिर से ढलाई कराया। केमिकल से भरा गया था दरारों को वहीं, कई दरारों को तो केमिकल से ही भर कर छोड़ दिया, जिसे आज भी देखा जा सकता है। वर्तमान में बिहिया चौरस्ता के पश्चिम नदी पुल के समीप सड़क पर एक लंबी दरार पड़ गई है। पूर्व में ठीक इस आगे दरार पड़ी थी, जिसे तोड़ कर बनाया गया था। दरारों को लेकर लोगों में सड़क के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सड़क निर्माण के जांच की मांग बिहिया चौरस्ता निवासी मुन्ना शर्मा कहते हैं कि अभी सड़क बने एक साल भी नहीं हुआ है और गुणवत्ता को लेकर कलई खुलने लगी है। बिहिया के डा.अब्दुल्ला कहते हैं कि दरार लगातार बढ़ता जा रहा है। नगर पंचायत बिहिया के पार्षद शत्रुधन शर्मा का कहना है कि सड़क में लगातार दरारें पड़ना घटिया निर्माण कार्य को दर्शाता है, इसकी जांच होनी चाहिए।

