    भोजपुर जिले में छह नए पशु चिकित्सालयों की योजना, चकरही में पुराने एआई सेंटर में शुरू करने की तैयारी

    By Kaushal Kumar Mishra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:41 PM (IST)

    भोजपुर के बिहिया प्रखंड के चकरही गांव में बंद पड़े पशु विकास केंद्र के भवन में नया पशु अस्पताल खोलने की तैयारी है। यह बिहिया का दूसरा पशु अस्पताल होगा ...और पढ़ें

    भोजपुर जिले में छह नए पशु चिकित्सालयों की योजना

    संवाद सूत्र, बिहिया (आरा)। बिहिया प्रखंड के चकरही गांव में लंबे समय से बंद पड़े पशु विकास केंद्र (एआई सेंटर) के भवन में अब पशु अस्पताल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा और निकट भविष्य में यहां पशु अस्पताल का संचालन शुरू हो गया, तो यह बिहिया प्रखंड का दूसरा पशु अस्पताल होगा। 

    फिलहाल प्रखंड मुख्यालय बिहिया में ही एकमात्र प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय संचालित है, जहां दूर-दराज के गांवों से पशुपालकों को इलाज के लिए आना पड़ता है। 

    दर्जनों गांवों के पशुपालकों को सीधा लाभ

    चकरही में पशु अस्पताल खुलने से इस क्षेत्र के दर्जनों गांवों के पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। ग्रामीणों के अनुसार अब तक इस भवन को स्थानीय स्तर पर लोग पशु अस्पताल के नाम से ही जानते रहे हैं। यहां पहले एक कर्मी भी पदस्थापित था, जो अब सेवानिवृत्त हो चुका है। 

    भवन के एक कमरे में ताला लगा है, जबकि बाकी कमरे खुले हैं, जिनका उपयोग अक्सर ग्रामीण बैठकी और सामाजिक गतिविधियों के लिए करते हैं। इन दिनों यहां युवक सरस्वती पूजा की तैयारी में भी जुटे हैं। 

    एक पशु चिकित्सक की पोस्टिंग की गई

    हालांकि सरकार द्वारा चकरही में एक पशु चिकित्सक की पोस्टिंग कर दी गई है, लेकिन कुर्सी, टेबल और आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण चिकित्सक फिलहाल आरा में बैठकर सेवा दे रहे हैं।

    ग्रामीण रत्नेश कुमार सहित अन्य लोगों का कहना है कि पहले यहां सीमेन आपूर्ति की गाड़ियां तो आती थीं, लेकिन वास्तविक रूप से पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान होते किसी ने नहीं देखा।

    बताया जा रहा है कि राज्य सरकार अब पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। बेहतर दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं का स्वस्थ रहना जरूरी है। 

    भोजपुर जिले में छह नए पशु चिकित्सालय खोलने की योजना

    इसी उद्देश्य से भोजपुर जिले में छह नए पशु चिकित्सालय खोलने की योजना है। इनमें बिहिया के चकरही, शाहपुर के कर्जा, तरारी के खुटहा, सहार के कोलो डिहरी और आरा के भकुरा शामिल हैं।

    चकरही में पदस्थापित पशु चिकित्सक डॉ. अभिषेक आनंद ने बताया कि जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था पूरी होगी, अस्पताल का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। यहां पहले से भवन उपलब्ध है, केवल थोड़ी मरम्मत और संसाधनों की जरूरत है। 

    फिलहाल सभी की निगाहें इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होने पर टिकी हैं, जिससे चकरही क्षेत्र के पशुपालकों को बड़ी राहत मिल सके।