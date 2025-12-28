Language
    छह दिन से लापता 10 वर्षीय बच्चे का शव कुएं से बरामद, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जामकर किया प्रदर्शन

    By Deepak SinghEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:48 AM (IST)

    भोजपुर के बड़हरा थाना क्षेत्र में छह दिन से लापता 10 वर्षीय आदित्य पांडेय का शव रविवार सुबह कुएं से मिला। शव मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरा-बड ...और पढ़ें

    10 वर्षीय बच्चे का शव कुएं से बरामद

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के बड़का  लौहर  गांव से करीब छह  दिनों  से लापता एक बच्चे का शव रविवार की सुबह कुआं से बरामद किया गया। इधर,शव मिलने के बाद  आक्रोशित लोगों ने लौहर फरना गांव के समीप आरा- बड़हरा मुख्य सड़क को जाम कर प्रदर्शन कर  रहे हैं ‌। 

    मृत बालक 10 वर्षीय आदित्य पांडेय बड़का लौहर गांव निवासी रजनीकांत पांडेय का पुत्र बताया जाता है। सड़क जाम कर रहे लोग पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं। सड़क पर आगजनी भी की जा रही है।

    वरीय पदाधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे हैं। संबंधित थाना की पुलिस जामस्थल पर पहुंच कर समझाने- बुझाने में लगी है। जानकारी के अनुसार बड़का लौहर गांव निवासी रजनीकांत पांडेय का दस वर्षीय पुत्र आदित्य पड़ोस के  गांव छपरापर  में आयोजित एक यज्ञ मेला में घूमने गया था।  उसी समय लापता चला आ रहा  था। काफी खोजबीन करने के बाद भी सुराग नहीं मिलने पर पिता ने बड़हरा थाना में आवेदन दिया था। जिसके बाद बड़हरा पुलिस प्राथमिकी कर बरामदगी के प्रयास में लगी थी।

    इस बीच रविवार की सुबह करीब सात बजे गांव के कुआं से ही शव बरामद  किया गया। शव मिलते ही आक्रोशित लोग शव को खाट पर लेकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर आ गए और लौहर गांव के समीप ही आरा-बड़हरा पथ को जाम कर दिया। आक्रोशित लोग हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।