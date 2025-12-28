छह दिन से लापता 10 वर्षीय बच्चे का शव कुएं से बरामद, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जामकर किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के बड़का लौहर गांव से करीब छह दिनों से लापता एक बच्चे का शव रविवार की सुबह कुआं से बरामद किया गया। इधर,शव मिलने के बाद आक्रोशित लोगों ने लौहर फरना गांव के समीप आरा- बड़हरा मुख्य सड़क को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं ‌।

मृत बालक 10 वर्षीय आदित्य पांडेय बड़का लौहर गांव निवासी रजनीकांत पांडेय का पुत्र बताया जाता है। सड़क जाम कर रहे लोग पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं। सड़क पर आगजनी भी की जा रही है।

वरीय पदाधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे हैं। संबंधित थाना की पुलिस जामस्थल पर पहुंच कर समझाने- बुझाने में लगी है। जानकारी के अनुसार बड़का लौहर गांव निवासी रजनीकांत पांडेय का दस वर्षीय पुत्र आदित्य पड़ोस के गांव छपरापर में आयोजित एक यज्ञ मेला में घूमने गया था। उसी समय लापता चला आ रहा था। काफी खोजबीन करने के बाद भी सुराग नहीं मिलने पर पिता ने बड़हरा थाना में आवेदन दिया था। जिसके बाद बड़हरा पुलिस प्राथमिकी कर बरामदगी के प्रयास में लगी थी।