आरा में बनेगा 8 फीट चौड़ा लाइट आरओबी; कारीसाथ-जगजीवन हाल्ट के बीच लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, आरा। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन के समीप कारीसाथ और जगजीवन हाॅल्ट के बीच जल्द ही लाइट रेल ओवरब्र‍िज (ROB) का निर्माण कराया जाएगा।

इससे इस रेलखंड के आसपास रहने वाले लोगों और सड़क मार्ग से आवागमन करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित लाइट आरओबी करीब आठ फीट चौड़ा होगा।

इसके निर्माण से रेलवे लाइन पार करने की समस्या काफी हद तक कम हो सकेगी। सोमवार को पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह के आरा जंक्शन आगमन के दौरान इस संबंध में जानकारी सामने आई।

आठ फीट चौड़ा होगा आरओबी

महाप्रबंधक आरा जंक्शन पर विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का निरीक्षण और उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी क्रम में उन्होंने रेलवे क्षेत्र में यात्री सुविधाओं और आवागमन को बेहतर बनाने को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली।

कारीसाथ और जगजीवन हाॅल्ट के बीच रेलवे लाइन के कारण आसपास के गांव के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

रेलवे लाइन के दोनों ओर बसे लोगों के लिए सुरक्षित रास्ते की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। ऐसे में लाइट आरओबी का निर्माण होने से पैदल यात्रियों समेत छोटे वाहनों के आवागमन में सुविधा मिलने की संभावना है।