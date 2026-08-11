आरा में बनेगा 8 फीट चौड़ा लाइट आरओबी; कारीसाथ-जगजीवन हाल्ट के बीच लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
आरा जंक्शन के पास कारीसाथ और जगजीवन हाल्ट के बीच जल्द ही आठ फीट चौड़ा लाइट रेल ओवरब्रिज (आरओबी) बनेगा। इससे स्थानीय निवासियों और सड़क मार्ग से आवागमन ...और पढ़ें
HighLights
कारीसाथ-जगजीवन हाल्ट के बीच बनेगा लाइट आरओबी।
आठ फीट चौड़ा आरओबी देगा सुरक्षित आवागमन।
स्थानीय लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, सुविधा बढ़ेगी।
जागरण संवाददाता, आरा। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन के समीप कारीसाथ और जगजीवन हाॅल्ट के बीच जल्द ही लाइट रेल ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण कराया जाएगा।
इससे इस रेलखंड के आसपास रहने वाले लोगों और सड़क मार्ग से आवागमन करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित लाइट आरओबी करीब आठ फीट चौड़ा होगा।
इसके निर्माण से रेलवे लाइन पार करने की समस्या काफी हद तक कम हो सकेगी। सोमवार को पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह के आरा जंक्शन आगमन के दौरान इस संबंध में जानकारी सामने आई।
आठ फीट चौड़ा होगा आरओबी
महाप्रबंधक आरा जंक्शन पर विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का निरीक्षण और उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी क्रम में उन्होंने रेलवे क्षेत्र में यात्री सुविधाओं और आवागमन को बेहतर बनाने को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली।
कारीसाथ और जगजीवन हाॅल्ट के बीच रेलवे लाइन के कारण आसपास के गांव के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
रेलवे लाइन के दोनों ओर बसे लोगों के लिए सुरक्षित रास्ते की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। ऐसे में लाइट आरओबी का निर्माण होने से पैदल यात्रियों समेत छोटे वाहनों के आवागमन में सुविधा मिलने की संभावना है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित आरओबी का आकार सामान्य बड़े आरओबी की तुलना में छोटा होगा। इसे स्थानीय जरूरत और उपलब्ध स्थान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा।
करीब आठ फीट चौड़े इस लाइट आरओबी से रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए लोगों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध हो सकेगा।
स्थानीय लोगों को आवागमन में होगी सुविधा
गौरतलब है कि आरा जंक्शन और आसपास के रेलखंड में लगातार यात्री सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने का कार्य चल रहा है।
ऐसे में कारीसाथ-जगजीवन हाल्ट के बीच लाइट आरओबी की योजना को भी स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
स्थानीय गांव के लोगों का कहना है कि आरओबी बनने से रेलवे लाइन के आसपास अनधिकृत तरीके से ट्रैक पार करने की घटनाओं में कमी आएगी और आवागमन भी सुरक्षित होगा।
हालांकि, निर्माण कार्य कब शुरू होगा और इसे पूरा करने की समय-सीमा क्या होगी, इसकी विस्तृत जानकारी रेलवे की ओर से आगे जारी की जाएगी।
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