जलजमाव दूर करने के चक्कर में बिछा दिया 'फिसलन का जाल', कोईलवर में सड़क पर मिट्टी डालते ही मचा हड़कंप

संवाद सूत्र, कोईलवर(आरा)। नगर की मुख्य सड़क पर बारिश के बाद जलजमाव से राहत दिलाने के लिए नगर कार्यालय कोईलवर की ओर से मिट्टी गिराई गयी थी, लेकिन इससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। सड़क पर चिकनी मिट्टी फैलने से रास्ता कीचड़ में तब्दील हो गया है।

स्थिति ऐसी है कि बाइक और साइकिल सवार फिसलकर गिर रहे हैं, वहीं पैदल राहगीर भी संभल-संभलकर सड़क पार करते नजर आए। सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं और बच्चों को हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोईलवर चौक से हनुमतधाम तक नगर की मुख्य सड़क की स्थिति लंबे समय से खराब है। जगह-जगह सड़क उखड़ने और गड्ढे होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। जिस सड़क पर आटो हिचकोले खाते गुजरते है। बारिश होने के बाद इन गड्ढों में पानी जमा हो जाने से स्थिति और गंभीर हो जाती है।

डाली गई मिट्टी ने बढ़ाई फिसलन अब जलजमाव से निजात के लिए डाली गई मिट्टी ने सड़क को और फिसलन भरा बना दिया है। नगरवासी महबूब ने बताया कि सड़क निर्माण की निविदा हुए करीब डेढ़ वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक निर्माण पूरी नहीं हो सकी है। लोगों को उबड़-खाबड़ रास्ते से आवागमन करना पड़ रहा है।