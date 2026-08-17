झारखंड पेपर लीक कांड: दिल्ली से धराया भोजपुर का मिथलेश, CM हेमंत ने JSSC-CGL समेत TDPL के सभी एग्जाम-रिजल्ट किए रद

संवाद सूत्र,चरपोखरी (भोजपुर)। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) से जुड़े चर्चित पेपर लीक मामले में झारखंड सीआइडी की विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई की है।

भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के पसौर गांव निवासी स्व. ललन सिंह के पुत्र मिथलेश सिंह उर्फ आरके सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी पिछले सप्ताह की बताई जा रही है। कार्रवाई की खबर सामने आते ही पसौर और आसपास के इलाकों में चर्चा तेज हो गई।

पसौर के युवक की गिरफ्तारी से गांव में मची हलचल

दिल्ली में हुई गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद गांव के चौराहों और चाय की दुकानों पर दिनभर इसी मामले की चर्चा होती रही।

ग्रामीण इस बात को लेकर हैरान दिखे कि उनके गांव का एक व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली के मामले में इतनी बड़ी जांच के दायरे में पहुंच गया।

जांच एजेंसियां अब उसके स्थानीय संपर्कों और पैतृक गांव से जुड़े संभावित तारों की भी पड़ताल कर रही हैं।

पंजाब से बिहार तक पहले भी जेल जा चुका है आरोपित

ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मिथलेश सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। वह पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, सिंडिकेट चलाने और पेपर लीक से जुड़े मामलों में पहले भी कम से कम चार बार जेल जा चुका है।

इसके बावजूद कथित तौर पर यह गतिविधियां जारी रहने की बात सामने आई है। बेटे के नाम पर एजेंसी, परीक्षा केंद्रों का काम जांच से जुड़ा एक चौंकाने वाला पहलू यह भी बताया जा रहा है कि मिथलेश ने अपने कथित कारोबार को छिपाने के लिए बेटे के नाम पर एक एजेंसी खोल रखी थी।

यह एजेंसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र की व्यवस्था और प्रबंधन से जुड़े काम देखती थी। अब जांच एजेंसियां इस एजेंसी की भूमिका और उससे जुड़े लोगों की भी जानकारी जुटा रही हैं। चार बार जेल जाने के बाद भी नहीं थमा कथित खेल मिथलेश के पूर्व में कई राज्यों में गिरफ्तार होने की चर्चा के बाद ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की बातें हो रही हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि अलग-अलग राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मामलों के बीच कोई आपसी कनेक्शन था या नहीं। उसके पुराने मामलों और मौजूदा प्रकरण के बीच संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है।