कब है जन्माष्टमी? आरा के बाजार में सजा कान्हा का दरबार, लड्डू गोपाल के साज-श्रृंगार की खरीदारी को उमड़ी भीड़

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। इस वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर, शुक्रवार को मनाई जाएगी। पर्व नजदीक आते ही आरा शहर के बाजारों में भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की खरीदारी को लेकर चहल-पहल बढ़ गई है।

दुकानों पर लड्डू गोपाल और राधा-कृष्ण की प्रतिमाओं के साथ आकर्षक पोशाक, मुकुट, बांसुरी, झूले और साज-श्रृंगार की सामग्री सज गई है। महिलाएं और युवतियां खास तौर पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा, पोशाक और पालना खरीदने में रुचि दिखा रही हैं।

वृंदावन की पगड़ी से मथुरा के झूले तक, बाजार में कान्हा के लिए खास सजावट इस बार लड्डू गोपाल के साज-श्रृंगार के लिए बाजार में कई नई डिजाइन की सामग्री आई है। वृंदावन की पगड़ी, मथुरा के झूले, मोरपंखी मुकुट, मोती की माला और डायमंड जड़ित बांसुरी श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रही है।

रेशम की गद्दी और तकिया के साथ अलग-अलग रंगों और डिजाइन की पोशाक भी दुकानों पर उपलब्ध है। दुकानदारों के मुताबिक जन्माष्टमी को लेकर इन सामानों की मांग लगातार बढ़ रही है। डायमंड जड़ित झूला बना आकर्षण, पोशाक से मुकुट तक बढ़े दाम लड्डू गोपाल के लिए इस बार बाजार में आकर्षक डिजाइन के झूले और मुकुट उपलब्ध हैं। डायमंड जड़ित झूले और मुकुट के साथ मोरपंखी और आभूषण लोगों की पसंद बने हुए हैं।

हालांकि, साज-श्रृंगार की कुछ सामग्री के दाम में मामूली बढ़ोतरी हुई है। भगवान के वस्त्रों की कीमत में पांच से दस रुपये तक की वृद्धि हुई है। मुकुट, बांसुरी, आभूषण और अन्य पूजा सामग्री के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है।

50 से 800 रुपये तक कान्हा की प्रतिमा, झूले की भी खूब डिमांड जन्माष्टमी पर बाल गोपाल की प्रतिमा खरीदने के लिए बाजार में भीड़ बढ़ रही है। दुकानदारों के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमाएं 50 रुपये से 800 रुपये तक की रेंज में उपलब्ध हैं।

लड्डू गोपाल की प्रतिमाओं के साथ पालना और झूले की भी अच्छी बिक्री हो रही है। कई परिवार घरों में विशेष झांकी सजाने की तैयारी कर रहे हैं और बच्चे भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों में भी जन्माष्टमी का क्रेज, थर्माकोल से बना रहे झांकी जन्माष्टमी की झांकी सजाने को लेकर बच्चों में खास उत्साह है। बच्चे रंग-बिरंगे कागज, थर्माकोल और अन्य सजावटी सामान खरीदकर घर के मंदिर और झांकी को आकर्षक बनाने में जुटे हैं।

लकड़ी के बुरादे को अलग-अलग रंगों में रंगने से लेकर थर्माकोल से जेल, घर और दूसरी आकृतियां बनाने तक की तैयारी चल रही है। दुकानों पर बच्चों के लिए भगवान के वस्त्र और कई तरह के खिलौने भी उपलब्ध हैं।

मेवा बाजार में भी बढ़ी रौनक, काजू से किशमिश तक की खरीदारी जन्माष्टमी के पूजा-पाठ और प्रसाद को लेकर किराना और मेवा बाजार में भी खरीदारी बढ़ने लगी है। सिंघाड़ा, पोस्ता दाना, छुहारा, किशमिश, काजू और अखरोट की मांग बढ़ी है।

बाजार में सिंघाड़ा करीब 140 रुपये किलो, पोस्ता दाना 1400 रुपये, छुहारा 260 से 360 रुपये, किशमिश 180 से 250 रुपये, काजू 640 से 880 रुपये और अखरोट 820 से 1200 रुपये किलो तक बिक रहा है। मंदिरों से स्कूलों तक जन्माष्टमी की तैयारी, सजने लगीं झांकियां शहर के मंदिरों में विशेष सजावट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई जगहों पर रंगाई-पुताई और साज-सज्जा का काम चल रहा है। स्कूलों में भी राधा-कृष्ण और लड्डू गोपाल की झांकियां सजाने की तैयारी की जा रही है।