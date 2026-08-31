जन्माष्टमी से पहले आरा के बाजार में कान्हा का क्रेज, स्कूलों में राधा कृष्ण बनने की तैयारी; पोशाक और मुकुट की बढ़ी मांग
जन्माष्टमी से पहले आरा के बाजारों में राधा-कृष्ण की पोशाकों और श्रृंगार सामग्री की मांग तेजी से बढ़ गई है। ...और पढ़ें
HighLights
आरा में जन्माष्टमी से पहले राधा-कृष्ण पोशाकों की मांग बढ़ी।
स्कूलों में बच्चों के राधा-कृष्ण बनने की तैयारी जोरों पर।
पोशाक, मुकुट, बांसुरी और श्रृंगार सामग्री की खरीदारी तेज।
जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। जन्माष्टमी को लेकर आरा शहर के बाजारों में राधा-कृष्ण की पोशाक और श्रृंगार सामग्री की मांग तेजी से बढ़ गई है। खासकर स्कूलों में आयोजित होने वाले जन्माष्टमी कार्यक्रमों को लेकर छोटे बच्चों के लिए राधा-कृष्ण के वस्त्र खरीदने अभिभावकों की भीड़ उमड़ रही है।
बच्चे श्रीकृष्ण और राधा का रूप धारण कर स्कूलों में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इसे लेकर अभिभावक बच्चों के लिए पसंदीदा पोशाक, मुकुट और आभूषण खरीदने बाजार पहुंच रहे हैं।
आरण्य देवी स्थान के बाजार में सजी राधा-कृष्ण की पोशाक
आरण्य देवी स्थान के गुदरी बाजार के समीप स्थित जलपुरा स्टोर में इन दिनों बच्चों के लिए राधा-कृष्ण की पोशाक की कई वैरायटी उपलब्ध हैं। श्रीकृष्ण की धोती-कुर्ता, मुकुट, बांसुरी और मोरपंख के साथ राधा की आकर्षक पोशाक और श्रृंगार सामग्री लोगों को पसंद आ रही है।
दुकानदार के अनुसार जन्माष्टमी नजदीक आने के साथ ही बिक्री में तेजी आई है। बच्चों के आकार के अनुसार अलग-अलग रंग और डिजाइन में तैयार पोशाक अभिभावकों को आकर्षित कर रही हैं।
फैंसी ड्रेस से झांकी तक, स्कूलों में जन्माष्टमी की तैयारी
शहर के कई स्कूलों में जन्माष्टमी के अवसर पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राधा-कृष्ण की झांकी आयोजित की जा रही है। इसके चलते बच्चों को सजाने के लिए पोशाक के साथ मुकुट, माला, बांसुरी और मोरपंख की भी खरीदारी हो रही है।
अभिभावक बच्चों के कार्यक्रम को खास बनाने के लिए पारंपरिक वेशभूषा पर जोर दे रहे हैं। यही वजह है कि जन्माष्टमी से पहले बाजार में बच्चों की पोशाक की मांग बढ़ी है।
एक ही दुकान पर पोशाक से श्रृंगार तक, अभिभावकों को सहूलियत
जलपुरा स्टोर पर खरीदारी करने पहुंचे अभिभावकों का कहना है कि बच्चों के लिए पोशाक और श्रृंगार का सामान एक ही जगह मिल जाने से काफी सुविधा हो रही है। कई लोग पहले से ही पसंद की पोशाक बुक करा रहे हैं।
अभिभावकों को आशंका है कि पर्व के नजदीक मांग और बढ़ने पर पसंद की पोशाक आसानी से नहीं मिल पाएगी। इसलिए लोग पहले से खरीदारी पूरी करने में जुटे हैं।
पर्व तक और बढ़ सकती है बिक्री, बाजार में बढ़ी रौनक
जन्माष्टमी के कारण आरा के कपड़ा और श्रृंगार बाजार में भी रौनक बढ़ गई है। दुकानदारों को उम्मीद है कि पर्व नजदीक आने के साथ राधा-कृष्ण की पोशाक और संबंधित सामान की बिक्री में और तेजी आएगी।
स्कूलों में होने वाले आयोजनों ने इस बार बाजार में बच्चों की धार्मिक वेशभूषा की मांग को खासा बढ़ा दिया है। इससे दुकानदारों के साथ अभिभावकों और बच्चों में भी जन्माष्टमी को लेकर उत्साह नजर आ रहा है।
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