आरा-पटना हाईवे पर अवैध वसूली: कायमनगर अंडरपास पर रंगदारी वसूलते वीडियो वायरल; 2 होमगार्ड जवानों पर FIR दर्ज

जागरण टीम, आरा/कोईलवर। भोजपुर जिले के गीधा थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा-पटना हाईवे पर कायमनगर अंडरपास के समीप नो एंट्री में भारी वाहनों को पास कराने के नाम पर कथित अवैध वसूली का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है।

वीडियो में ट्रैफिक में तैनात दो होमगार्ड जवानों के पैसे लेने का दावा किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्रैफिक थानाध्यक्ष नागेंद्र राम ने गीधा थाना में वीडियो में दिख रहे होमगार्ड जवान बबलू कुमार एवं संजय कुमार सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

गीधा थानाध्यक्ष टिंकू कुमार ने बताया कि दोनों जवानों के विरुद्ध रंगदारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

भोजपुर एसपी अवधेश दीक्षित के अनुसार दोनों जवानों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए भी अनुशंसा की जाएगी। अनुबंध रद करने के लिए जिलाधिकारी के पास अनुशंसा की जाएगी।

चाय की दुकान में रखते दिखा पैसा

इधर, प्रसारित करीब 20 सेकेंड के वीडियो में कायमनगर पोस्ट पर तैनात बताए जा रहे दो होमगार्ड जवानों के इशारे पर एक चालक चाय दुकान में पैसे रखता नजर आ रहा है।

इसके बाद एक जवान चाय दुकान के पास पहुंचकर प्लास्टिक की टोकरी में रखे पैसे उठाता दिख रहा है। वहीं, दूसरा जवान दुकान के अंदर चालक से पांच सौ रुपये का नोट लेते हुए नजर आ रहा है।

वीडियो प्रसारित करने वाले की ओर से दावा किया गया है कि कथित वसूली का यह खेल कई महीनों से चल रहा था। वीडियो प्रसारित होने के बाद एसपी ने मामले का संज्ञान लिया।

इसके बाद कायमनगर अंडरपास के समीप तैनात दोनों होमगार्ड जवानों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रसारित वीडियो गीधा थाना को उपलब्ध कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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