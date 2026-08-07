भोजपुर में इंटर की 17 वर्षीय छात्रा ने पिता पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र में एक पिता पर अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है।

पीड़ित पुत्री के बयान के आधार पर नवादा थाना में आरोपित पिता के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपित सुधीर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता की उम्र करीब 17 वर्ष बताई जा रही है और वह इंटर की छात्रा है। वह मूल रूप से बक्सर जिले की रहने वाली है। उसका परिवार पिछले कई वर्षों से आरा शहर के नवादा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहा है।