    Bihar Crime: आरा में समोसे के विवाद में किसान की तलवार मारकर हत्या, क्या है पूरा मामला?

    By Deepak Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:34 AM (IST)

    भोजपुर जिले के चौरी थाना क्षेत्र में एक समोसे के पैसे को लेकर हुए विवाद में एक किसान की हत्या कर दी गई। मृतक चंद्रमा यादव के पोते का आशा देवी की दुकान पर समोसे के पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। पूछताछ करने पर विवाद बढ़ गया और मारपीट में चंद्रमा यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    किसान की तलवार मारकर हत्या

    जागरण टीम, आरा/सहार। भोजपुर जिले के चौरी थाना क्षेत्र के कौलोडिहरी गांव में रविवार की सुबह महज एक समोसे के पैसे को लेकर उपजे विवाद में धारदार हथियार से मारकर एक किसान की हत्या कर दी गई।

    हमले में घायल किसान ने सोमवार की देर रात पटना स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक 65 वर्षीय चंद्रमा यादव चौरी थाना क्षेत्र के कौलोडिहरी गांव निवासी थे और पेशे से किसान थे।

    मृतक के शरीर और सिर में जख्म का निशान पाया गया है। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल,आरा में कराया गया। इसे लेकर आधा दर्जन के विरुद्ध प्राथमिकी कराई गई है।

    इधर, मृतक के जीजा देवमुनी सिंह यादव ने बताया कि बीते शनिवार की शाम चंद्रमा यादव का पोता गांव की ही एक महिला आशा देवी के दुकान पर समोसा खरीदने गया था। वहां पर एक समोसे के पैसा को लेकर झगड़ा हो गया था। हालांकि, शनिवार की शाम बात खत्म हो गई थी।

    रविवार की सुबह जब चंद्रमा यादव आशा देवी से झगड़े को लेकर पूछताछ करने गए थे तो विवाद ने तूल पकड़ लिया और दोनों पक्षों आपस में मारपीट हो गई । आरोप है उसी दौरान आरोपितों ने अपने हाथ में लिए धारदार हथियार से चंद्रमा यादव के सिर पर वार कर दिया। जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

    इसके बाद स्वजन द्वारा उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया था। जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी हालत को चिंताजनक देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया था। सोमवार की रात उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

    इसके बाद स्ववन उनके शव को वापस गांव ले आए और इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के जीजा देवमुनी सिंह यादव ने गांव के ही आशा देवी व उसके पुत्रों पर समोसे के विवाद को लेकर अपने साला चंद्रमा यादव की तलवार से मारकर उनकी हत्या करने का आरोप लगाया है।

    पूर्व में हो गई थी पुत्री की मौत

    चौरी थानाध्यक्ष जयराम शुक्ला ने बताया कि 18 अक्टूबर की शाम मारपीट हुई थी। उसी मारपीट में जख्मी होने के कारण उनकी मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है। मृतक की एक पुत्री गुड़िया देवी की मौत कुछ वर्ष पूर्व बीमारी के कारण हो गई थी। मृतक की पत्नी फूला देवी एवं परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।