80 ट्रेनों को 24 कोच से चलाने की तैयारी: आरा की आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस, गरीब रथ समेत कई अहम ट्रेनें होंगी शामिल

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और ट्रेनों में बर्थ की मांग को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है। दानापुर रेल मंडल की करीब 80 ट्रेनों को 24 कोच के साथ चलाने की तैयारी की जा रही है। इससे आरा जंक्शन से चलने और गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के यात्रियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

रेलवे ने चयनित ट्रेनों के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराने का फैसला किया है। तकनीकी और परिचालन जांच के बाद जिन ट्रेनों में 24 कोच लगाना संभव होगा, उनमें अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। अंतिम फैसला रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा।

आरा की इन प्रमुख ट्रेनों में बढ़ सकते हैं कोच प्रस्ताव के तहत आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस को 24 कोच के साथ चलाने की तैयारी है। इसके अलावा कैपिटल एक्सप्रेस में भी कोचों की संख्या बढ़ाकर 24 करने का प्रस्ताव है। रेलवे की इस योजना से लंबी दूरी के यात्रियों को अतिरिक्त बर्थ मिलने की उम्मीद है।

आरा-जयनगर एक्सप्रेस में भी कोच बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं आरा-रांची एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगाने की तैयारी चल रही है। इससे आरा और आसपास के यात्रियों को आरक्षित सीटों की उपलब्धता बढ़ने की संभावना है। गरीब रथ एक्सप्रेस भी रेलवे की सूची में शामिल आरा-कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस में भी कोच बढ़ाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में ट्रेन की संरचना, प्लेटफॉर्म की लंबाई और परिचालन व्यवस्था समेत कई तकनीकी पहलुओं की जांच की जाएगी।

रेलवे यह भी देखेगा कि संबंधित स्टेशनों पर 24 कोच वाली ट्रेनों का संचालन कितना व्यावहारिक है। तकनीकी मानकों पर खरा उतरने के बाद ही अतिरिक्त कोच लगाने को अंतिम मंजूरी मिलेगी। बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस को भी 24 कोच से चलाने का प्रस्ताव बक्सर से चलने वाली बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस को भी 24 कोच के साथ चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। रेलवे का उद्देश्य अधिक यात्रियों को आरक्षित और सामान्य श्रेणी में यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना है।

इस पहल से त्योहारों, छुट्टियों और सामान्य दिनों में ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होने से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

24 कोच के लिए बढ़ेगी प्लेटफॉर्म की लंबाई 24 कोच वाली ट्रेनों के सुचारु संचालन के लिए संबंधित स्टेशनों के प्लेटफॉर्म की लंबाई का भी अध्ययन किया जाएगा। जिन स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर्याप्त लंबे नहीं होंगे, वहां जरूरत के अनुसार विस्तार की योजना बनाई जा सकती है।