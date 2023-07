Arrah news: पति की हरकत से तंग पत्नी ने रात में बुलाई पुलिस, बोली- पहले भी दो बार भिजवा चुकी हूं जेल

Arrah News भोजपुर में एक महिला ने शुक्रवार की रात पुलिस बुलाकर अपने पति को गिरफ्तार करवाया। पत्नी ने बताया कि इससे पहले भी वह दो बार पति को गिरफ्तार करवा चुकी है लेकिन वह सुधरने को तैयार नहीं है। महिला ने पुलिस को अपनी व्यथा सुनाई। वहीं जख्मी हालत में पत्नी का इलाज पुलिस ने सदर अस्पताल में कराया।

शराबी पति के मारपीट और गाली-गलौज से तंग आकर पत्नी ने बुलाई पुलिस। जागरण

