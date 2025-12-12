Language
    आरा में बाजार से गायब हुआ देसी गुड़, यूपी-महाराष्ट्र से ला रहे व्यापारी

    By Kaushal Kumar Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:41 PM (IST)

    बिहिया बाजार से देशी गुड़ गायब हो गया है, अब बाहरी राज्यों से आने वाले गुड़ का बाजार पर कब्जा है। कभी देसी गुड़ की खुशबू से महकने वाला बाजार अब बाहरी ...और पढ़ें

    बाहर से लाया जा रह गुड़। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बिहिया (आरा)। उपलब्धता और गुणवत्ता के लिए मशहूर बिहिया बाजार में अब देसी गुड़ का नामोनिशान नहीं दिखता। कभी जहां सर्दियों की शुरुआत के साथ ही देसी गुड़ की खुशबू गांव से लेकर बाजार को महका देती थी,लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ईख की खेती लगभग समाप्त होने के बाद देसी गुड़ सपना हो गया है।

    अब दुकानों पर सिर्फ बाहरी राज्यों से आया गुड़ ही नजर आ रहा है। स्थानीय किसानों द्वारा बनाया गया देसी गुड़ अपनी शुद्धता, रंग और स्वाद की वजह से खास पहचान रखता था।

    यही वजह थी कि बिहिया के लोग और आस-पास के गांवों के खरीदार देसी गुड़ को ही प्राथमिकता देते थे। लेकिन धीरे-धीरे परंपरागत गुड़ निर्माण बंद होने से इसकी उपलब्धता लगभग समाप्त हो गई है।

    श्रम साध्य गन्ने की खेती तथा ईख की पेराई और गुड़ बनाने की कठिन प्रक्रिया कमी के कारण स्थानीय स्तर पर गुड़ निर्माण की परंपरा टूट गयी है। किसान हरेराम ओझा, सत्येंद्र ओझा, सुरेंद्र यादव का कहना है कि गुड़ बनाने की प्रक्रिया मेहनत और समय दोनों मांगती है, जबकि मुनाफा अपेक्षाकृत कम है।

    स्थानीय उत्पादन बंद होने से बाजार की मांग पूरी करने के लिए व्यापारी अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से ट्रक के ट्रक गुड़ मांगते है जो उतना स्वादिष्ट नहीं होता। यह गुड़ भले ही दिखने में चमकीला और आकर्षित लगता है, पर स्वाद और आधिक्य में देसी गुड़ जैसा दम नहीं है।

    बाजार में खरीदारी करने आए रामजी शर्मा, महेश प्रसाद बताते है कि देसी गुड़ की मिठास अलग होती थी। बिहिया में आधा दर्जन से अधिक व्यापारी थोक गुड़ के धंधे से जुड़े है। इसके अलावा दो चार लोग मिलावटी गुड़ का फैक्ट्री चलाकर भी नकली गुड़ का धंधा चलाते है।

    पर्व त्यौहार के मौसम में भेली के रूप में मिलावटी गुड़ की भरमार रहती है। इसको खपाते है फुटपाथी दुकानदार। देसी गुड़ सिर्फ खाद्य सामग्री नहीं था, यह बिहिया की पहचान का हिस्सा था। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर गन्ने की खेती बढ़ाने और परंपरागत गुड़ निर्माण को प्रोत्साहन देने की दिशा में काम किया जाए, तो यह पुरानी पहचान वापस लौट सकती है।