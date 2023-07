Bihar: उफनती गंगा में नाव पर सवार युवक को सेल्फी लेना पड़ा भारी, 24 साल के जोगिंदर की नदी में डूबकर मौत

बारिश के कारण अपने उफान पर चल रही गंगा नदी में एक युवक को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। सारण के डोरीगंज थाना क्षेत्र के बलवंत टोला में मंगलवार को गंगा घाट पर नाव में चढ़कर सेल्फी ले रहे भोजपुर के एक युवक की डूबकर मौत हो गई। 24 साल मृतक जोगिंदर बिंद की पहचान आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई।

सारण जिले के बलवंत टोला गंगा नदी घाट पर हुआ हादसा।(प्रतीकात्मक फोटो)

जागरण संवाददाता,आरा: बारिश के कारण अपने उफान पर चल रही गंगा नदी में एक युवक को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। सारण के डोरीगंज थाना क्षेत्र के बलवंत टोला में मंगलवार को गंगा घाट पर नाव में चढ़कर सेल्फी ले रहे भोजपुर के एक युवक की डूबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 24 साल के जोगिंदर बिंद के रूप में हुई। जोगिंदर पेशे से गुजरात के राजकोट में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। कुछ दिन पहले ही वह गुजरात से अपने गांव आया था 20 दिन पहले गांव आया था जोगिंदर बिंद मृतक जोगिंदर बिंद के भतीजे रामनिवास बिंद ने बताया कि रिश्तेदार के यहां शादी थी। शादी को अटेंड करने के लिए ही वह 20 दिन पहले राजकोट से गांव आया था। मंगलवार सुबह चाचा जोगिंदर बिंद और अन्य दोस्तों के साथ वह डोरीगंज के बलवंत टोला स्थित गंगा नदी घाट पर आया हुआ था। सभी लोग नदी की सैर करने के लिए नाव में बैठे हुए थे। नाव में बैठने के कुछ देर बार जोगिंदर बिंद खड़े होकर मोबाइल से सेल्फी ले रहा था। सेल्फी लेने के चक्कर में वह संतुलित हो गया और नाव से नदी में गिर पड़ा। चिकित्सकों ने मृत घोषित किया पानी के उफान के कारण उसे रेस्क्यू करने मुश्किल आ रही थी। हालांकि, काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके उसे नदी से बाहर निकाल लिया गया। नदी से निकालने के बाद आनन-फानन में उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले आया गया। सदर अस्पताल के चिकित्सक ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। भाई-बहन में चौथे स्थान पर थे जोगिंदर जोगिंदर बिंद पांच भाई और दो बहनों में चौथे स्थान पर था। मृतक की शादी हो चुकी थी। उसके दो बच्चे भी हैं। जोगिंदर की इस आसमयिक मौत से पत्नी गुड़िया देवी, बेटे आर्यन कुमार और बेटी रागनी कुमारी समेत परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Edited By: Mohit Tripathi