Bhojpur: दो दिन से लापता युवक का शव पानी भरे गड्ढे से बरामद, परिवार ने नशे के कारण डूबने से मौत की जताई आशंका

रविवार सुबह पंकज खाना खाने के बाद घर से निकला। देर शाम जब वो घर वापस नहीं लौटा तो स्वजनों ने काफी खोजबीन की थी। लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया था। सोमवार को दूसरे दिन भी स्वजनों ने काफी खोजबीन की। लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। मंगलवार की देर शाम लोगों ने अनाईठ मठिया स्थित राइस मिल के समीप पानी भरे गड्ढे में उसे मृत अवस्था में देखा।

नवादा थाना के अनाईठ क्षेत्र की घटना, लापता युवक का शव पानी भरे गड्ढे से बरामद।

जागरण संवाददाता, आरा: भोजपुर जिले के आरा नवादा थाना क्षेत्र से दो दिनों से लापता एक युवक का शव मंगलवार की देर शाम अनाईठ मठिया स्थित राइस मिल के समीप से बरामद किया गया। शव पानी भरे गड्ढे में लावारिस हालत में पड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही नवादा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए रात में सदर अस्पताल लाई। मृतक 23 वर्षीय पंकज कुमार नवादा थाना क्षेत्र के अनाईठ मोहल्ला वॉर्ड नंबर- 43 निवासी अनिल ठाकुर का पुत्र था। पुलिस के अनुसार पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। स्वजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुबह घर से निकला फिर नहीं लौटा इधर, मृतक के बड़े भाई शंकर ठाकुर ने बताया कि रविवार की सुबह पंकज कुमार खाना खाने के बाद घर से निकले थे। देर शाम जब वे घर वापस नहीं लौटा तो स्वजनों ने काफी खोजबीन की थी। लेकिन, कुछ पता नहीं चल पाया था। सोमवार को दूसरे दिन भी स्वजनों ने काफी खोजबीन की। लेकिन ,कुछ पता नहीं चल पाया। इस बीच मंगलवार की देर शाम स्थानीय लोगों ने अनाईठ मठिया स्थित राइस मिल के समीप पानी भरे गड्ढे में मृत अवस्था में पड़ा देखा। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना स्वजनों को दी। दूसरी ओर स्वजनों ने नशा करने के कारण पानी भरे गड्ढे में गिर कर डूबने से मौत होने की आशंका जताई है। मृतक अपने दो भाई व चार बहन ने तीसरे स्थान पर थे। मृतक के परिवार में मां सुषमा देवी व चार बहन रीता कुमारी,पूजा कुमारी,लक्ष्मी कुमारी,मन्नू कुमारी एवं एक भाई शंकर ठाकुर है। मृतक की मां सुषमा देवी एवं परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था।

Edited By: Mohammad Sameer