Bihar News मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका हुआ शव बरामद हुआ है। शव का पोस्टमार्टम आरा के सदर अस्पताल में कराया गया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा भी किया। स्वजन ने बताया कि तीन दिन पूर्व हुए झगड़े के विवाद को लेकर युवक की हत्या की गई है। युवक का बकरी बांधने को लेकर गांव में पड़ोसी से झगड़ा हुआ था।

‌आरा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, स्वजन का गांव के लड़कों पर आरोप

जागरण संवाददाता, आरा : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिरकुंडी- चकिया गांव में सोमवार की देर रात पेड़ से लटका हुआ एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय मों अनवर चितकुंडी के रुप में की गई है। स्वजन का आरोप है कि गांव के ही कुछ लड़कों ने पुराने विवाद को लेकर उसकी हत्या की और शव को पेड़ से लटका दिया है। मंगलवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम आरा के सदर अस्पताल में कराया गया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा भी किया। इधर, एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के दस मिनट के अंदर ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी। पुलिस ने ही शव को पेड़ से नीचे उतारा। तीन दिन पूर्व बकरी बांधने को लेकर हुआ था झगड़ा स्वजन ने बताया कि तीन दिन पूर्व हुए झगड़े के विवाद को लेकर युवक की हत्या की गई है। मृतक की बहन रुकसाना ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम रास्ते पर बकरी बांधने को लेकर युवक का गांव में पड़ोसी से झगड़ा हुआ था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई थी, जिसमें उसके तीन भाई व पिता का सिर फट गया था‌। मारपीट में सभी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। घर से बगीचे की ओर निकला था तभी हुई वारदात मृतक की बहन ने बताया कि सोमवार की शाम उसका भाई काम कर घर पर आया था। इसके बाद गांव के उत्तर बगीचे की ओर शौच के लिए निकला था। रात में जब वे घर वापस नहीं लौटा तो मां एवं बहन उसे ढ़ूंढ़ने के लिए निकली। इस दौरान उन्होंने देखा कि घर से डेढ़ किलोमीटर दूर बगीचे में महुआ के पेड़ से युवक का शव लटका हुआ है। इसके बाद मां एवं बहन ने हो-होल्ला करना शुरू किया। मामले की छानबीन कर रही पुलिस आवाज सुनकर सभी ग्रामीण वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय थाने में दी। मृतक की बहन रुकसाना ने सुखदेव व उनके तीन पुत्र मोनू और मनीष पर अपने भाई की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस अपने स्तर पर मामले की छानबीन कर रही है। मृतक अपने तीन भाई व चार बहन में सबसे बड़ा था। मृतक के परिवार में मां नजमा खातून, बहनें रुकसाना, रेहाना, रूही, सहाना व तीन भाई फिरोज खान, सरवेज खान एवं परवेज खान है। इस घटना के बाद मृतक की मां नजमा खातून एवं परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

