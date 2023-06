बिहार के बेटे को मिली केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी, वीके सिंह बने CRPF के एडीजी; गृह विभाग में दे चुके हैं सेवा

New CRPF ADG भोजपुर जिले के रहने वाले 1994 बैच के सीनियर आइपीएस विनोद कुमार सिंह को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ का नया एडीजी नियुक्त किया है। विनोद सिंह बिहार के भोजपुर के रहनेवाले हैं। वह इससे पहले गृह विभाग में सेवा दे चुके हैं। अब उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो उनके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है।

बिहार के भोजपुर के रहनेवाले वीके सिंह बने CRPF के एडीजी

आरा, जागरण संवाददाता। New CRPF ADG: बिहार के भोजपुर जिले के रहनेवाले 1994 बैच के सीनियर आइपीएस अधिकारी विनोद कुमार सिंह को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ का नया एडीजी बनाया है। वे इससे पहले यूपी में एडीजी सुरक्षा की कमान संंभाल रहे थे। इससे पहले केंद्र सरकार ने भोजपुर जिले के आरा के एमपी बाग निवासी 1988 बैच के सीनियर आइपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को रॉ का चीफ नियुक्त किया था। मूलरूप से बड़हरा प्रखंड के लौहर-फरना गांव निवासी विनोद कुमार सिंह मूल रूप से यूपी कैडर के अधिकारी रहे हैं। वे यूपी के कई बड़े जिलों में बतौर एसपी सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा पूर्व में तत्कालीन गृहमंत्री के साथ उनके ओएसडी भी रहे थे। विनोद कुमार सिंह की पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वे तीन भाइयों में छोटे हैं। उनके पिता किशुन सिंह बिजली विभाग में डायरेक्टर के पद पर रहे थे। एक साल पहले उनका निधन हो गया था। विनोद सिंह की स्कूली पढ़ाई धनबाद, रांची और पटना से हुई थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई थी। वहां से उन्होंने इतिहास से ऑनर्स किया था। इसके बाद सिविल सेवा की तैयारी की थी। एक महीने पहले ही आए थे गांव उनके एक भाई अभय सिंह पटना और दूसरे भाई अरविंद सिंह गजियाबाद में रहते हैं। सिंह के सीआरपीएफ का एडीजी बनने पर गांव के ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से भी उनका जुड़ाव रहता है। एक महीने पूर्व मई महीने में शादी में भाग लेने के लिए विनोद कुमार सिंह अपने गांव आए थे।

