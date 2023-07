रिश्ता कलंकित: भाई के बच्चे की मां बनी चचेरी बहन, चार साल से कर रहा था दरिंदगी; पड़ोसियों को नहीं लगने दी भनक

बिहार के भोजपुर जिले में एक बार फिर रिश्ता कलंकित हुआ है। युवक द्वारा अपनी ही चचेरी बहन के साथ चार सालों से यौन शोषण किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। चचेरे भाई से पीड़िता का एक बच्चा भी है। रिश्ते को तार-तार करने वाली यह घटना नवादा थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

आरा में रिश्ता कलंकित: भाई ने चचेरी बहन का किया याैन शोषण, गिरफ्तार। प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights चचेरे भाई ने चार साल तक बहन का किया यौन शोषण पति से अलग होकर भाई के साथ रहती थी पीड़िता यौन शोषण के दौरान बहन ने बच्चे को दिया जन्म

जागरण संवाददाता, आरा: भोजपुर जिले में एक बार फिर रिश्ता कलंकित हुआ है। युवक द्वारा अपनी ही चचेरी बहन के साथ चार सालों से यौन शोषण किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। चचेरे भाई से पीड़िता का एक बच्चा भी है। रिश्ते को तार-तार करने वाली यह घटना नवादा थाना क्षेत्र की है। इसे लेकर पीड़िता ने अपने चचेरे भाई के विरुद्ध नवादा थाना में नामजद प्राथमिकी कराई है। पीड़िता ने चचेरे भाई पर यौन शौषण करने और शराब पीकर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपित चचेरे भाई काे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित ध्रुर्व शर्मा उर्फ दीपू शर्मा चरपोखरी स्थित एक गांव का निवासी है। पति से अलग रहती है पीड़िता आरोपित भाई नवादा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला में ही किराए पर रहता था। पुलिस के अनुसार, पीड़िता की पूर्व में शादी हुई थी। इसके बाद एक बच्चा भी हुआ। बाद में वह पति से अलग हाे गई थी। महिला काेर्ट के माध्यम से भरण-पोषण का खर्चा पति से ले रही थी। इस दौरान वह अपने चचेरे भाई के संपर्क में आ गई। इसके बाद वह उसके साथ किराए के मकान में रहने लगी। इस दौरान चचेरे भाई ने कई बार भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को शर्मशार किया। आरोपित चचेरी बहन को पत्नी के रूप में रखता था। पड़ोसियों तक को अपने रिश्ते की भनक नहीं लगने दी। पीड़िता का आरोप है कि यौन शोषण के दौरान उसका एक बच्चा भी हुआ है। शराब पीकर मारपीट करने का आरोप इधर, नवादा इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले पुलिस ने यौन शोषण और उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता को बहला-फुसलाकर और झांसे में लेकर यौन शोषण किया गया है। शिकायत के बाद तत्काल प्राथमिकी करते हुए आरोपित की गिरफ्तारी की गई है।

