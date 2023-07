Bhojpur News: सड़क किनारे खड़ी स्कार्पियो से टकराई बाइक, पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत; गाड़ी के उड़े परखच्चे

भोजपुर में एक भीषण सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत हो गई। दोनों बाइक पर सवार थे। जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा-सासाराम स्टेट हाइवे पर अमोरजा गांव के समीप सड़क किनारे खड़ी एक स्कार्पियो से बाइक टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर होने के बाद स्कार्पियो पलट गई। जोरदार टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए।

हादसे के बाद पलटी स्कार्पियो और सड़क किनारे क्षतिग्रस्त बाइक। जागरण

आरा, जागरण संवाददाता। भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा-सासाराम स्टेट हाइवे पर अमोरजा गांव के समीप सोमवार की सुबह सड़क किनारे खड़ी एक स्कार्पियो से अनियंत्रित बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर होने के बाद स्कार्पियो पलट गई और बाइक सवार पिता उसके नीचे दब गए। बाद में स्कार्पियो को पलटकर उन्हें निकाला गया। जोरदार टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद चालक स्कार्पियो छोड़कर फरार हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान पिता-पुत्र की मौत स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में पिता-पुत्र को अस्पताल में भर्ती करया गया। पुत्र ने सदर अस्पताल आरा में इलाज के लिए लाने के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, पिता की आरा शहर के महावीर टोला स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अनियंत्रित परिचालन बना हादसे की वजह हादसे की सूचना मिलते ही चरपोखरी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल से स्कार्पियो को भी जब्त कर लिया है। मृतकों में पीरो थाना क्षेत्र के मोहन टोला गांव निवासी 50 वर्षीय सचिदानंद चौधरी एवं 20 वर्षीय उनका पुत्र आशीष कुमार शामिल है। हादसे का कारण अनियंत्रित परिचालन बताया जा रहा है।

