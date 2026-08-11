बिहिया ROB बंद होने से ग्रामीणों की बढ़ी मुश्किलें, तीन सड़कों के निर्माण की मांग लेकर CM के पास पहुंचे विधायक

संवाद सूत्र, शाहपुर (आरा)। बिहिया प्रखंड मुख्यालय स्थित बिहिया बाजार में रेल ओवरब्र‍िज(ROB) बंद होने के कारण पिछले करीब एक वर्ष से भारी वाहनों का परिचालन ग्रामीण सड़कों से कराया जा रहा है।

दबाव के कारण क्षेत्र की कई ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं इन मार्गों पर बड़े वाहनों की आवाजाही से कभी भी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है।

समस्या को गंभीरता से लेते हुए शाहपुर विधायक राकेश रंजन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर वैकल्पिक मार्ग सहित क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण की मांग की है।

एक वर्ष से ग्रामीण सड़कों से चल रहे भारी वाहन

विधायक ने अपने पत्र में कहा है कि बिहिया बाजार में आरओबी बंद होने के कारण भारी वाहनों का परिचालन पिछले एक वर्ष से ग्रामीण सड़कों के माध्यम से हो रहा है।

इससे ग्रामीण सड़कों पर वाहनों का अत्यधिक दबाव बढ़ गया है और बड़ी संख्या में सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। इसके साथ ही दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। व‍िधायक ने मुख्यमंत्री से क्षेत्र की समस्या को ध्यान में रखते हुए तीन महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण की मांग की है। एनएच-84 से बिहिया-जगदीशपुर पथ तक बाइपास की मांग विधायक ने मांग की है कि एनएच-84 के कटेया-नौसेराटांड़-बियाड़ा फैक्ट्री मार्ग सेबिहिया-जगदीशपुर पथ तक भारी वाहनों के परिचालन के लिए बाइपास मार्ग का निर्माण कराया जाए। इससे भारी वाहनों को ग्रामीण बस्तियों और संकरी ग्रामीण सड़कों से गुजरने से रोका जा सकेगा। कटेया रेलवे फाटक से बिहिया आरओबी तक सड़क निर्माणनपत्र में विधायक ने कटेया रेलवे फाटक से बिहिया रेलवे ओवरब्रिज तक सड़क निर्माण कराने की भी मांग की है।