Tomato Price Patna टमाटर की बढ़ती कीमत को थामने के लिए विपणन का निर्णय लिया गया था। इसके चलते 80 रुपये किलो की दर से टमाटर बेचा गया है। बताया जा रहा है कि टमाटर की बढ़ी कीमतों का फायदा थोक विक्रेता उठा रहे थे और उपभोक्ताओं से ज्यादा मुनाफाखोरी कर रहे थे। हालांकि आज से बिस्कोमान राजधानी में 80 रुपये प्रति किलो की दर से टमाटर की बिक्री करेगा।

Bihar News: बाजार में घटे टमाटर के भाव; पटना में आज से 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक्री

जागरण संवाददाता, आरा : टमाटर की बेतहाशा बढ़ती कीमत को थामने के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) के जरिए इसके विपणन का निर्णय लिया था। इसके तहत रविवार को आरा में नवादा चौक और बाजार समिति में 80 रुपये किलो की दर से टमाटर बेचे गए थे। खुदरा बाजार में गिरा टमाटर का भाव नेफेड से टमाटर की बिक्री शुरू होते ही खुदरा बाजार में भी टमाटर का भाव गिर गया और 120 से 100 रुपये प्रति किलो तक आ गया। बताया जा रहा है कि टमाटर की बढ़ी कीमतों का फायदा थोक विक्रेता उठा रहे थे और उपभोक्ताओं से ज्यादा मुनाफाखोरी कर रहे थे। ऐसे में शहर में टमाटर का भाव 160 रुपये तक चला गया था। पटना में आज से 80 रुपये प्रति किलो टमाटर बेचेगा बिस्कोमान राजधानी में टमाटर के महंगे होने के बाद बिक्री घटी है। रविवार को थोक मंडी में लगभग 28 टन टमाटर की बिक्री हुई, जबकि पहले 90 टन होती थी। 18 टन बेंगलुरु के उच्च गुणवत्ता वाले टमाटर 92 रुपये प्रति किलो तो 10 टन वीरगंज नेपाल से आए टमाटर की बिक्री 54 से 60 रुपये प्रति किलो की दर से हुई है। पटना फ्रूट एवं वेजिटेबल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शशिकांत प्रसाद एवं मीठापुर थोक मंडी के व्यवसायी अजय मेहता ने बताया कि बेंगलुरु से एक ट्रक टमाटर पहुंचा है। सोमवार से बिस्कोमान राजधानी के हर चौक-चौराहे पर 80 रुपये प्रति किलो की दर से टमाटर की बिक्री करेगा। आज बेचने के लिए आया 10 ट्रक टमाटर बिस्कोमान के अध्यक्ष एवं नेफेड के उपाध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार सिंह ने कहा कि शनिवार को एक ट्रक टमाटर बिका, अब सोमवार से बेचने के लिए 10 ट्रक टमाटर आया है। राजधानी के हर चौक-चौराहे पर 80 रुपये प्रति किलो की दर से टमाटर की बिक्री होगी। इसकी आवश्यक तैयारियां हो चुकी हैं।

Edited By: Aysha Sheikh