Bihar: भोजपुर में रद्द किए जाएंगे 2100 हथियारों के आर्म्स लाइसेंस! DM ने सत्यापन के लिए हफ्ते भर का दिया समय

जागरण संवाददाता, आरा: भोजपुर जिले में 2100 हथियारों के लाइसेंस के रद्द होने का खतरा मंडराने लगा है। पहले से निलंबित इन हथियारों का सत्यापन और जमा कराने का निर्देश शस्त्र दंडाधिकारी सह डीएम राजकुमार ने एक महीने पहले दिया था। डीएम के आदेश के एक माह से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंस सत्यापन नहीं कराया गया है। लाइसेंस धारियों की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने सभी को एक सप्ताह का समय देते हुए आगामी 15 जुलाई तक सत्यापन कराने की अंतिम चेतावनी दी है। इसके बाद भी सत्यापन नहीं कराने पर सभी का लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। इसे लेकर सत्यापन नहीं कराने वाले सभी लाइसेंस धारियों को एक बार फिर जिला शस्त्र शाखा के द्वारा नोटिस भेजा गया है। इसमें सभी लाइसेंस धारियों से अब तक हथियारों का सत्यापन क्यों नहीं कराया गया है? का जवाब देने के साथ अपने अपने हथियारों को संबंधित थाने या दुकानों में जमा कर उसका रसीद जिला शस्त्र शाखा में जमा करने का निर्देश दिया गया है। इस बार लापरवाही करने वाले लाइसेंस धारियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जिले के 14 प्रखंड में सबसे ज्यादा जगदीशपुर, पीरो, उदवंतनगर और बड़हरा प्रखंड क्षेत्र में लाइसेंस का सत्यापन नहीं कराया गया। इस कारण इन प्रखंडों के सबसे ज्यादा लाइसेंस रद्द होंगे।

