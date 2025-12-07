बिहिया के बधार से 11 पोल का बिजली का तार चोरी, किसानों की सिंचाई ठप
बिहिया के मंझौली गाँव में चोरों ने 11 बिजली के पोल से तार काट कर चोरी कर लिए, जिससे किसानों की सिंचाई व्यवस्था बाधित हो गई। ग्रामीणों को 1990 के दशक क ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बिहिया (आरा)। बिहिया थाना क्षेत्र के मंझौली गांव के बधार में अज्ञात चोरों ने शनिवार की रात बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर करीब 11 पोल का कवर वाला बिजली का तार काटकर ले भागे, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को रविवार की सुबह बधार की ओर जाने पर हुई।
चोरी किया गया तार भोला यादव के बोरिंग से लेकर सिद्धनाथ चौबे के बोरिंग तक फैला हुआ था। तार कटने के कारण लगभग तीन बोरिंग की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई है। इससे किसानों की सिंचाई व्यवस्था ठप हो गई है और आगे भी सिंचाई कार्य में दिक्कतों की आशंका है।
1990 की यादें हो गई ताजा
ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह की घटना ने 1990 के दशक की उन घटनाओं की याद ताजा कर दी, जब प्रदेश में लगातार बिजली के तार काटकर चोरी किए जाते थे। लंबे समय बाद फिर से ऐसी वारदातें सामने आना चिंताजनक माना जा रहा है।
मंझौली गांव निवासी सिद्धनाथ चौबे ने बताया कि घटना की सूचना बिजली विभाग के कनीय अभियंता को फोन पर दे दी गई है। वहीं सहायक अभियंता ने कहा कि मामले की जांच कर स्थिति देखी जा रही है।
