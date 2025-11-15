Bihar Election Result: 20 साल बाद जगदीशपुर ने जदयू का विजयी पताका लहराया, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर
बिहार के जगदीशपुर में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने 20 साल बाद जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। दो दशकों के बाद मिली इस सफलता से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और वे जश्न मना रहे हैं।
संवाद सहयोगी, जगदीशपुर (आरा)। जगदीशपुर विधानसभा का परिणाम घोषित होते ही एनडीए गठबंधन समर्थित जदयू उम्मीदवार श्रीभगवान कुशवाहा की जीत पर क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बन गया।
परिणाम की आधिकारिक घोषणा के साथ ही एनडीए कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। खुशी से झूमते कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर बधाई दी और जीत पर हर्ष व्यक्त किया। जगदीशपुर के नयका टोला स्थित जदयू के चुनावी कार्यालय के बाहर माहौल पूरी तरह उल्लासपूर्ण रहा।
समर्थकों ने यहां जमकर आतिशबाज़ी की और डीजे की धुन पर देर तक नाचते रहे। उत्साह से भरे कार्यकर्ताओं की तालियों और नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। महिलाओं और युवाओं सहित बड़ी संख्या में लोग जश्न में शामिल हुए।
वहीं, जीत की खबर फैलते ही जगदीशपुर के विभिन्न वार्डों, मुहल्लों और गांवों में समर्थकों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। जदयू कार्यालय पर लगे पोस्टर, बैनर और गुब्बारों ने पूरे माहौल को और रंगीन बना दिया।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास और विश्वास की जीत है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि श्रीभगवान कुशवाहा क्षेत्र के मुद्दों सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर प्राथमिकता से काम करेंगे।
भाजपा के नगर अध्यक्ष सुरेन्द्र साह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष अनूप पटेल, विनय मिश्र, मुकेश सिंह, संजय यादव, अजीत सोनी,जनार्दन सिंह ने इस जीत को एनडीए की एकजुटता और जनता के समर्थन का परिणाम बताया। जगदीशपुर में पूरे दिन जश्न चलता रहा और समर्थक देर शाम तक विजय उल्लास में डूबे नज़र आए।
