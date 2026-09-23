कैसे होगा महिलाओं का भला, कहीं खुला तो कहीं ताला; भोजपुर के थानों में महिला हेल्प डेस्क की बदहाल व्यवस्था

दीपक, जागरण, आरा(भोजपुर)। महिलाओं और युवतियों की शिकायतों को प्राथमिकता से सुनने और उन्हें थाने में सहज माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चार वर्ष पहले भोजपुर जिले के थानों में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था शुरू की गई थी। समय बीतने के साथ कई थानों में यह व्यवस्था प्रभावी संचालन के बजाय महज कागजी बनकर रह गई है।

निर्धारित स्थान, कर्मी और सुविधाएं होने के बावजूद नियमित संचालन नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। चार साल में व्यवस्था का विस्तार, पर संचालन पर सवाल वर्ष 2022 में 12 थानों और जुलाई 2024 में जिले के 27 थानों में महिला हेल्प डेस्क सेवा शुरू की गई थी। इसके साथ संबंधित थानों के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए थे।

उद्देश्य था कि महिलाओं की शिकायत अलग से सुनी जाए, उनकी समस्या दर्ज हो और जरूरत के अनुसार त्वरित पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मगर कई थानों में शिकायत लेकर पहुंचने वाली महिलाओं को अब भी सामान्य पुलिसकर्मियों के पास ही जाना पड़ता है।

नामित कर्मी हर समय उपलब्ध नहीं घरेलू हिंसा, छेड़खानी, दहेज प्रताड़ना, साइबर अपराध समेत महिला संबंधी मामलों में शिकायत लेकर पहुंचने वाली फरियादियों को अपेक्षित सुविधा नहीं मिल पा रही है। महिला हेल्प डेस्क के लिए नामित कर्मियों की उपलब्धता हर समय नहीं रहने से महिलाओं को सामान्य थाना व्यवस्था में ही अपनी शिकायत रखने की स्थिति बनती है। इससे अलग और सहज सुनवाई की मूल अवधारणा प्रभावित होती है। अलग कक्ष और महिला पुलिसकर्मी जरूरी महिला हेल्प डेस्क का मूल उद्देश्य ही ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है, जहां पीड़िता बिना झिझक अपनी बात पुलिस के सामने रख सके। इसके लिए अलग कक्ष, प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी और शिकायत की गोपनीयता महत्वपूर्ण है। इन व्यवस्थाओं के प्रभावी संचालन में कमी से हेल्प डेस्क की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं। वर्ष 2019-20 में करीब दो दर्जन थानों में इसके लिए कक्ष भी बनाए गए थे।