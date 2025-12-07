Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Crime: भोजपुर में महिला की गोली मारकर हत्या, पैसे के लेनदेन से जुड़ा मामला

    By DEEPAK KUMAR SINGHEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:05 AM (IST)

    बिहार के भोजपुर जिले में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जांच में यह मामला पैसे के लेनदेन से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। पुलिस ने मामला ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    रोते बिलखते परिजन। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के अगिआंव बाजार थाना क्षेत्र के अगिआंव बाजार गांव में रविवार की सुबह एक महिला की गोली मारकर हत्या (Murder in Bhojpur) कर दी गई।

    मृतका 21 वर्षीय निराशा देवी अगिआंव बाजार निवासी मणिभूषण गुप्ता की पत्नी थी। सिर के भाग में गोली लगी है। पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है।

    आरोपित का नाम भी सामने आ रहा है। पीरो एसडीपीओ केके सिंह घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। स्वजन खिड़की के रास्ते फायरिंग कर गोली मारे जाने का आरोप लगा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, पुलिस को प्रथम दृष्टया यह बात हजम नहीं हो रही है। इसलिए पुलिस अभी हर एंगल पर जांच कर वैज्ञानिक तरीके से भी ठोंस साक्ष्य एकत्रित करने में लगी है। घटनास्थल से कोई खोखा बरामद नहीं हुआ है।