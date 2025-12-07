Bihar Crime: भोजपुर में महिला की गोली मारकर हत्या, पैसे के लेनदेन से जुड़ा मामला

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के अगिआंव बाजार थाना क्षेत्र के अगिआंव बाजार गांव में रविवार की सुबह एक महिला की गोली मारकर हत्या (Murder in Bhojpur) कर दी गई।

मृतका 21 वर्षीय निराशा देवी अगिआंव बाजार निवासी मणिभूषण गुप्ता की पत्नी थी। सिर के भाग में गोली लगी है। पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है।

आरोपित का नाम भी सामने आ रहा है। पीरो एसडीपीओ केके सिंह घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। स्वजन खिड़की के रास्ते फायरिंग कर गोली मारे जाने का आरोप लगा रहे हैं।