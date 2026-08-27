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Ara Rain Forecast: आसमान में बादल, पर बूंदों का इंतजार: बिहार के आरा में कब होगी बारिश?

By Arun Prashad Edited By: Rajat Mourya
Updated: Thu, 27 Aug 2026 02:34 PM (IST)

भोजपुर में पिछले 10 दिनों से उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, हल्की बारिश के बावजूद ...और पढ़ें

10 दिनों से उमस का सितम जारी, 34-28 डिग्री पर अटका तापमान (AI Generated Image)

10 दिनों से उमस का सितम जारी, 34-28 डिग्री पर अटका तापमान (AI Generated Image)

HighLights

  1. भोजपुर में 10 दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल।

  2. खेतों में नमी घटने से किसान चिंतित, बारिश का इंतजार।

  3. सितंबर में अच्छी बारिश की संभावना, तापमान में गिरावट के संकेत।

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर में पिछले करीब 10 दिनों से उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। 18 और 25 अगस्त को हुई हल्की वर्षा के बावजूद मौसम में अपेक्षित बदलाव नहीं आया। तापमान के साथ बढ़ी आर्द्रता ने लोगों की बेचैनी और बढ़ा दी है।

घर हो या बाहर, उमस के कारण लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। गुरुवार, 27 अगस्त को अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि औसत आर्द्रता 73 प्रतिशत तक पहुंच गई।

बादलों से बंधी उम्मीद, बूंदों का इंतजार

आसमान में बादल छाने के बाद लोगों को वर्षा की उम्मीद बंधती है, लेकिन अपेक्षित बारिश नहीं होने से राहत नहीं मिल रही है। 18 अगस्त को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 27 डिग्री रहा था। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी हुई।

21 अगस्त को 35-28 और 22 अगस्त को 35-27 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके बाद भी गर्मी और उमस का असर बना हुआ है।

खेतों में घटने लगी नमी, किसान चिंतित

बारिश नहीं होने से खेतों की मिट्टी में नमी कम होने लगी है। किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। किसानों को रुक-रुककर अच्छी वर्षा होने की उम्मीद है, ताकि खेतों में पर्याप्त नमी बनी रहे और फसलों को राहत मिल सके।

आने वाले दिनों में सम्भावित तापमान और वर्षापात
दिनांक अधिकतम तापमान (°C) न्यूनतम तापमान (°C) वर्षापात (mm)
28 अगस्त 33 27 5.4
29 अगस्त 32 27 3.4
30 अगस्त 32 27 6.6
31 अगस्त 33 27 8.5
01 सितंबर 32 27 8.8
02 सितंबर 31 27 7.5
03 सितंबर 30 27 9.7
04 सितंबर 32 27 1.1
05 सितंबर 32 26 0.8

 

3 सितंबर को सबसे अधिक बारिश का अनुमान

आने वाले दिनों के पूर्वानुमान में 3 सितंबर को 9.7 मिलीमीटर वर्षापात की संभावना जताई गई है। वहीं, 1 सितंबर को 8.8 और 31 अगस्त को 8.5 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है। यदि पूर्वानुमान के अनुरूप वर्षा होती है तो उमस से राहत के साथ खेतों में नमी भी लौट सकती है।

तापमान में धीरे-धीरे गिरावट के संकेत

पूर्वानुमान के अनुसार 28 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री से शुरू होकर 3 सितंबर को 30 डिग्री तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान अधिकांश दिनों में 27 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। 5 सितंबर को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है।

27 अगस्त का मौसम एक नजर में

  • अधिकतम तापमान : 34 डिग्री सेल्सियस
  • न्यूनतम तापमान : 28 डिग्री सेल्सियस
  • औसत आर्द्रता : 73%
  • प्रमुख परेशानी : उमस भरी गर्मी
  • किसानों की चिंता : खेतों में घटती नमी
  • उम्मीद : आने वाले दिनों में बारिश