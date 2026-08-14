भोजपुर में वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या; जमीन विवाद में समझौता के दौरान घटना, 2 घायल

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के चौरी थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव में शुक्रवार की सुबह दो पक्षों के बीच जमीन विवाद समझौता कराने को लेकर उपजे विवाद में वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

इस दौरान हुई मारपीट में उनके दो चचेरे भतीजे भी घायल हो गए। मृतक की पहचान चौरी थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव निवासी गांधी सिंह के 35 वर्षीय पुत्र अशोक सिंह के रूप में हुई है।

समझौते को लेकर शुरू हुआ व‍िवाद

वे ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य थे। बताया जाता है कि दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर पहले से चले आ रहे विवाद में समझौता कराने को लेकर वाद-विवाद शुरू हुआ था।

इसी दौरान अशोक सिंह को गोली मार दी गई। गोली उनके बाएं कंधे के पास लगी। आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल,आरा लाए जाने के दौरान उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया।

घटना में मारपीट के दौरान अशोक सिंह के मृतक के दो चचेरे भतीजे कृष्णा सिंह और बलिराम सिंह भी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही चौरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है।