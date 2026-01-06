भोजपुर हाइवे पर 2 ट्रकों के बीच आमने-सामने की टक्कर, एक ड्राइवर का मौत; दूसरा लड़ रहा जिंदगी की जंग 

Language
    जागरण टीम, चरपोखरी (आरा)। भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा–सासाराम स्टेट हाईवे पर नगरांव मोड़ के समीप सोमवार की देर रात करीब दस बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया।

    धान से लदे एक ट्रक और बालू लदे हाइवा ट्रक के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

    इस हादसे में धान लदे ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक का चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया।मृतक चालक की पहचान चरपोखरी थाना क्षेत्र के सोहरी गांव निवासी ललन यादव के पुत्र विनय यादव (35) के रूप में हुई है।

    वहीं, जख्मी चालक की पहचान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद थाना क्षेत्र के बहादुरगंज निवासी रामसागर उपाध्याय के पुत्र संजय उपाध्याय के रूप में की गई है। हादसे का कारण अनियंत्रित परिचालन बताया जाता है।