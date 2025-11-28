भोजपुर जिले में खुलेंगे 151 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, राज्य स्वास्थ्य समिति ने दी मंजूरी
भोजपुर जिले में राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा 151 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है। इन सेंटरों के खुलने से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ये सेंटर बीमारियों के इलाज के साथ-साथ लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करेंगे।
संवाद सूत्र, कोईलवर (आरा)। कोईलवर प्रखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होने जा रहा है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुल 151 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की स्वीकृति राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा दी गई है।
इनमें कोईलवर प्रखंड के देवरिया, फरहंगपुर, कृतपुरा, नारवीरपुर और सेमरा में पांच नए सेंटर शामिल हैं। इन सभी के लिए नवचिह्नित भवनों को अंतिम रूप से चयनित कर क्रियाशील करने की अनुमति हेतु विभाग ने संबंधित जानकारी मांगी है।
मालूम हो कि कोईलवर प्रखंड में पहले से एक सीएचसी, दो एपीएचसी, और 28 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के संचालन के लिए एएनएम, सीएचओ सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती, उनके मूल पदस्थापना से दूरी तथा आवश्यक संसाधनों से जुड़ी जानकारिया डेटा शीट के माध्यम से भेजी जा रही हैं।
विभाग का लक्ष्य है कि सभी प्रस्तावित सेंटरों को अगले वर्ष जनवरी महीने में क्रियाशील कर दिया जाए। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. उमेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रस्ताव प्राप्त होते ही प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है।
उन्होंने कहा कि नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू होने से स्थानीय ग्रामीणों को अपने गांव व पंचायत स्तर पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से मिल सकेंगी। इससे इलाज के लिए दूर जाने की आवश्यकता कम होगी और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच व्यापक रूप से बढ़ेगी।
सबसे ज्यादा आरा सदर में 20, पीरो-16, तरारी -15, जगदीशपुर-13, शाहपुर, बड़हरा, सहार-12, बिहिया-10, चरपोखरी-9, अगिआंव में 8, उदवंतनगर-6, कोईलवर और गड़हनी में-5 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की मंजूरी मिली है।
