भोजपुर जिले में खुलेंगे 151 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, राज्य स्वास्थ्य समिति ने दी मंजूरी

संवाद सूत्र, कोईलवर (आरा)। कोईलवर प्रखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होने जा रहा है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुल 151 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की स्वीकृति राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा दी गई है।

इनमें कोईलवर प्रखंड के देवरिया, फरहंगपुर, कृतपुरा, नारवीरपुर और सेमरा में पांच नए सेंटर शामिल हैं। इन सभी के लिए नवचिह्नित भवनों को अंतिम रूप से चयनित कर क्रियाशील करने की अनुमति हेतु विभाग ने संबंधित जानकारी मांगी है।

मालूम हो कि कोईलवर प्रखंड में पहले से एक सीएचसी, दो एपीएचसी, और 28 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के संचालन के लिए एएनएम, सीएचओ सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती, उनके मूल पदस्थापना से दूरी तथा आवश्यक संसाधनों से जुड़ी जानकारिया डेटा शीट के माध्यम से भेजी जा रही हैं।